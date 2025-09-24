ОДРЕЂЕНИ САСТАВИ ЗВЕЗДЕ И СЕЛТИКА: Милојевић од старта са два нападача
24.09.2025. 20:02 20:03
Коментари (0)
Тренер Црвене звезде Владан Милојевић одредио је стартну поставу вечерашњег меча првог кола Лиге Европе против Селтика.
Одлучио је да од старта заигра са два нападача, Бруном Дуартеом и Марком Арнаутовићем.
У стартној постави Звезде играће Матеус, Сеол, Вељковић, Учена, Тикнизјан, Елшник, Хендел, Радоњић, Иванић, Дуарте и Арнаутовић.
За Селтик ће играти Шмајхел, Донован, Картер-Викерс, Скејлс, Тирни, Нигрен, МекГрегор, Хатате, Тунекти, Маеда, Јанг.
Утакмица првог кола Лиге Европе почиње у 21 час на стадиону "Рајко Митић", а главни судија је Румун Раду Петреску.