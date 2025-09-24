ПРОМЕЊЕН ТЕРМИН ВОШИНЕ УТАКМИЦЕ: На „Карађорђу“ против Панчеваца раније у суботу
Фудбалски клуб Војводина објавио је да је термин одигравања предстојеће утакмице против Железничара померен са 21 час на 19:30.
– Дошло је до промене термина одигравања утакмице 10. кола Моцарт Бет Супер лиге Србије, која је на програму у суботу, али сат и по времена пре најављеног термина. ФК Војводина такође позива своје навијаче да на време обезбеде своје карте и да се окупимо у што већем броју – наводи се на сајту ФК Војводина.
Као што је познато, карте се од понедељка могу купити онлајн на линку ОВДЕ, као и у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“.