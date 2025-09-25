ОТВОРЕН ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ У ВРБАСУ Глушац: Наш град је град књижевности и уметности
У Јавној билиотеци "Данило Киш" у Врбасу синоћ је свечано отворен 57. Фестивал поезије младих.
Песничку смотру отворио је председник Општине Врбас Милан Глушац који је истакао да се Врбас, захваљујући Фестивалу, који представља најважнију станицу на песничком путу младих књижевника, профилисао као град књижевности и уметности.
- Врбас је песничка престоница региона, и пажљиво чува свој песнички завет, који је установљен као манифестација Мај равнице и младости. Током 57 година били смо домаћини најзначајнијим књижевним именима, и песницима који су постали,
или ће постати корифеји поезије. Овде су своје стихове говорили и Десанка Максимовић и Оскар Давичо, Мика Антић и Душко Трифуновић, Матија Бећковић и Перо Зубац, и многа друга имена која су својим стихом градили културни идентитет читавог народа. Одавде, испод овог крова, млади песници и песникиње крећу у свет, да својим стиховима освоје срца читалаца, и упишу се у историју вечности. Ми у Врбасу се поносимо својом историјом. Поносимо се што је код нас, у Змајеву, рођен Алексије Везилић, отац српске уметничке поезије, и што баш на овом месту, кроз фестивал, настављамо његов завет. Када се вечерас чују стихови песника то је наставак традиције дуге два и по века. Захваљујем се организаторима, жирију, учесницима и публици што чувају овај јединствени храм поезије и што омогућавају да овај празник речи траје, и да Врбас наставља да сија златним сјајем, на уметничком небу региона - поручио је Глушац.
Прво вече Фестивала било је посвећено обележаваању две деценије од оснивања књижевног часописа Траг издавачког подухвата Јавне библиотеке, у којој су се присутни дружили са седам афирмисаних књижевника, добитника Награде Небојша Деветак за најбољи прилог објављен у Трагу.
Присутне је поздравио Бранислав Зубовић, секретар Фестивала поезије младих и главни и одговорни уредник Часописа Траг.
- Врбаска библиотека је једина библиотека овакве величие и типа у нас која штампа књижевни часопис. И то часопис који излази редовно. А да је Траг нашао своје заслужено место у српској књижевној периодици показују и гости: Милутин Ж. Павлов, Мирко Демић, Верољуб Вукашиновић, Иван Лаловић, Андрија Радуловић, Данило Јокановић и Емсура Хамзић, угледни књижевници, добитници
Награде Небојша Деветак за најбољи прилог објављен у Трагу - рекао је Зубовић.
Гост вечери била је и глумица Вјера Мујовић.