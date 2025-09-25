few clouds
ИРИШКИ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО ПРВИ МАМОГРАФ Биће прегледано до 2000 жена старијих од 45 година

25.09.2025. 09:48 09:57
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Општина Ириг

У Дому здравља Ириг ових дана инсталиран је први мамограф у иришкој општини.

Мамографом ће моћи да се обави преглед до 2000 жена старости преко 45 година, које више неће на прегледе морати да путују до удаљенијих здравствених центара. 

Дигитални мамограф високе класе у Дом здавља је постављен захваљујући донацији Покрајинске владе у износу од 21,6 милиона динара, а након свих законских административних процедура. 

Ради се о опреми врхунског квалитета, ниских доза зрачења, изузетне оштрине снимака. Овом набавком заокружена је у потпуности комплетна дијагностичка обрада пацијената на нивоу примарне здравствене заштите. 
 

