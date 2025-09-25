ИРИШКИ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО ПРВИ МАМОГРАФ Биће прегледано до 2000 жена старијих од 45 година
25.09.2025. 09:48 09:57
У Дому здравља Ириг ових дана инсталиран је први мамограф у иришкој општини.
Мамографом ће моћи да се обави преглед до 2000 жена старости преко 45 година, које више неће на прегледе морати да путују до удаљенијих здравствених центара.
Дигитални мамограф високе класе у Дом здавља је постављен захваљујући донацији Покрајинске владе у износу од 21,6 милиона динара, а након свих законских административних процедура.
Ради се о опреми врхунског квалитета, ниских доза зрачења, изузетне оштрине снимака. Овом набавком заокружена је у потпуности комплетна дијагностичка обрада пацијената на нивоу примарне здравствене заштите.