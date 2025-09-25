„ВРЕМЕ И ВАСЕЉЕНА“ – ИЗЛОЖБА КОЈА ЈЕ УЧВРСТИЛА НОВИ САД КАО УНЕСКО КРЕАТИВНИ ГРАД Мултимедијално путовање кроз таму и светлост, хаос и космос
Изложба „Време и васељена – изложба о времену“, постављена у легендарном простору Студија М почетком 2022. године, представљала је један од најзначајнијих мултимедијалних пројеката у оквиру програма Европске престонице културе.
Овај догађај није био тек уметнички доживљај, већ и својеврсно филозофско путовање од таме до светлости, од хаоса до космоса, у којем су спојени дигитални и аналогни уметнички изрази. Публика је кроз наратив вођена причом о развоју цивилизације, од првих трагова људског искуства до кулминације у откривању кода Милутина Миланковића – генија чије теорије о клими и времену и данас обликују наше разумевање света. Аутор визуелног дела изложбе био је др Душан Јововић, уметник и стваралац чије мултимедијалне и интерактивне поставке имају међународни одјек. Наративни оквир осмислио је проф. др Александар Петровић, изузетан познавалац Миланковићевог живота и дела, којим се бави више од пола века.
Мултимедијална поставка у Студију М обједињавала је 3Д мапинг технологију, звучне пејзаже, инсталације и скулптуре, стварајући атмосферу у којој су се прошлост и будућност, наука и уметност, светлост и тама сусретали у јединственом доживљају. На тај начин, изложба је у потпуности пренела филозофију „Дочека“, која Нови Сад позиционира као град јединства у различитости и моста између традиције и савремених технологија.
Изложба као огледало идентитета града
Ова изузетна поставка није била само изложба – била је догађај који је показао да Нови Сад поседује креативну енергију способну да обликује колективну свест и културни идентитет града. Уметност је у овом пројекту послужила као средство за разумевање појмова трајања, времена и људског постојања, али и као мост ка универзалним темама које повезују читаво човечанство. Оно што је изложби дало додатни значај јесте чињеница да се савршено уклопила у дух Европске престонице културе, али и у шири оквир због ког је Нови Сад поносно понео титулу УНЕСКО креативног града у области медијских уметности. Пројекат је показао да медијска уметност у Новом Саду није само естетски израз, већ и платформа за филозофска питања, друштвену рефлексију и глобални дијалог.
Посебна вредност изложбе била је и у њеној приступачности. Организатори су омогућили различите типове улазница – појединачне, групне и породичне – како би искуство било доступно што већем броју посетилаца. Тиме је потврђена идеја да култура и уметност треба да буду заједничко добро, а не привилегија појединаца.
Нови Сад као град светлости и креативности
У културној историји Новог Сада изложба „Време и васељена“ заузима посебно место јер је ујединила савремену технологију, уметнички израз и научно наслеђе у једну целину. Она је доказ да је град способан да ствара догађаје који имају међународни значај, али и дубоко локално укорењење.
У време када је Нови Сад носио титулу Европске престонице културе, ова изложба постала је симбол трансформације града у средиште креативних енергија Балкана. Данас, када Нови Сад носи и титулу УНЕСКО креативног града у области медијских уметности, „Време и васељена“ остаје као подсећање да су управо овакви пројекти допринели међународном признању.
Кроз спој Миланковићевог научног генија, уметничке визије и иновативних технологија, Нови Сад је свету послао јасну поруку: време и космос можда јесу бесконачни, али уметност и наука нас увек повезују у јединствену причу о човеку и његовом месту у универзуму.