ПРИХВАТИЛИ ИЗАЗОВ И ОСТВАРИЛИ ИЗВАНРЕДНЕ РЕЗУЛТАТЕ Радници Млекопродукта за седам дана одрживим превозом „превалили“ пут до Шангаја
Еколошки одржив превоз један је од стубова очувања животне средине. У складу са тим, у оквиру Европске недеље мобилности, која је одржана од 16. до 22. септембра, у компанији “Млекопродукт” из Зрењанина покренута је акција “Еколошки одржив превоз запослених”, током које се промовисало коришћење алтернативних, еколошки чистих видова превоза.
“Циљ акције је подстицање размишљања о одрживом кретању, које доприноси и здрављу планете и личном здрављу. Запослени су охрабрени да испробају алтернативне врсте превоза уместо појединачног коришћења сопственог аутомобила: вожњу бицикла, пешачење, долазак више особа једним аутомобилом и све остале видове превоза који доприносе очувању планете”, кажу у “Млекопродукту”.
Учешће у акцији је било потпуно добровољно, а учесници су самостално пријављивали своје резултате - тачније број уштеђених километара које би прешли у сопственим аутомобилима да нису одлучили да током једног или више дана у недељи користе алтернативна и еколошки прихватљива решења. Акција је одржана и промовисана под међународним називом #МобилитyЦхалленге и слоганом “Крећите се еколошки, останите здрави”.
И ове године, у оквиру тог изазова, “Млекопродукт” је остварио изванредне резултате. Запослени су за само седам дана прешли чак 8.762,5 километара, што је готово једнако раздаљини од “Млекопродукта” до Шангаја ваздушним путем.
“На овај начин, запослени су још једном дали свој допринос очувању планете и показали да свака промена навика, па макар и на само неколико дана, може донети велике резултате”, наводе у тој компанији.
Директорка комуникација и одрживог пословања у “Млекопродукту” Бојана Момчилов је истакла да зрењанинска компанија већ традиционално учествује у изазову #МобилитyЦхалленге.
-Поносни смо што сваке године бележимо све боље резултате. Ово је прилика да покажемо да одрживост није само део наше пословне стратегије, већ и нашег свакодневног начина живота - изјавила је Бојана Момчилов.
Једна од запослених Весна Зјајић је додала да бициклом долази на посао већ годинама, али да је било сјајно видети колеге како се прикључују акцији и проналазе своје начине да смање коришћење аутомобила. Закључила је да су осећај заједништва и лични допринос додатна мотивација.