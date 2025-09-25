УСКОРО НАСТАВАК РАДОВА НА ПУТУ ИЗМЕЂУ ПЕТРОВАРАДИНА И СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА Побијају се шипови с десне стране коловоза, санирају се ПОСЛЕДИЦЕ КЛИЗИШТА
Радови на деоници државног пута IIА реда број 100, између Петроварадина и Сремских Карловаца, познатој у том крају као Пуцкарош, ускоро ће бити настављени.
Како кажу у ЈП „Путеви Србије“, радови су након што је завршена прва фаза обустављени док се не санирају последице клизишта које је активирано 20. марта на десној страни пута, а које није изазвано грађевинским захватима на супротној страни у том тренутку.
- Ових дана се очекује почетак санације последица новог клизишта, која подразумева израду још једне конструкције потпорног зида од бушених шипова, са десне стране. Када се постави привремена саобраћајна сигнализација и када почну радови са десне стране коловоза, планирају се истовремено израда шипова и хидротехнички радови, уколико услови дозволе - кажу за „Дневник“ у ЈП „Путеви Србије“ и апелује на учеснике у саобраћају да буду стрпљиви, брзину прилагоде условима на путу и поштују саобраћајну сигнализацију.
У „Путевима Србије“ кажу да је санација клизишта на Пуцкарошу, у дужини од 800 метара, почела 20. јануара и планирано је да се изводи у фазама.
Прва фаза је обухватила израду конструкције потпорних зидова са леве стране коловоза. Укупно је избушено 128 шипова дугих 10 и 17 метара, израђена су бетонска платна и бетониране наглавне греде у три зоне. У другој фази планирано је да се изведу хидротехнички радови са десне стране коловоза, који подразумевају израду примарног и секундарног одвода атмосферских вода, ригола, сливничких решетки, шахтова, дренаже... У оквиру последње, треће фазе планирана је санација самог коловоза.
- У току прве фазе радова, на десној страни, између две батерије шипова, појавило се ново клизиште, које нема везе са нашим досадашњим радовима. Међутим, новонастало клизиште је зауставило хидротехничке радове са десне стране. У међувремену су обављена геолошка истраживања, геодетска мерења померања тла и направљен је пројекат за санацију последица новог клизишта - наводе у предузећу.
Првобитно је планирано да сви радови буду готови до 1. октобра, али схорно новонасталој ситуацији, то се неће догодити.
Предузеће „Сремпут“ из Руме обављало је радове у склопу прве фазе. Њихова вредност на почетку је била процењена на 244 милиона динара. Радови су током прве фазе били обезбеђени адекватном саобраћајном опремом и сигнализацијом, а саобраћај се тада и сада одвија двосмерно, суженим коловозом.
Из „Путева Србије“ поручују да се детаљне информације о стању на државним путевима Републике Србије у реалном времену, могу наћи на интернет презентацији ЈП „Путеви Србије“.