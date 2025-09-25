ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ Због радова на вреловодном прикључку ни тротоар се неће користити, ево и до када
25.09.2025. 09:08 09:27
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ у петак, 26. септембра, почиње са радовима на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Пере Добриновића 7.
Због поменутих радова, привремено ће бити измењен режим саобраћаја.
Током извођења радова за потребе градилишних возила, заузима се једна саобраћајна трака уз објекат, а саобраћај ће се одвијати уз наизменично пропуштање возила, уз ограничење брзине кретања на 30 km/h. У зони радова укида се тротоар.
Планирани рок за завршетак радова је 15. новембар.
Из овог предузећа моле грађане да имају стрпљења и разумевања за поменуте радове и наводе да радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.