overcast clouds
18°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧИЊЕ ОБНОВА ЗГРАДЕ МУЗИЧКЕ ОМЛАДИНЕ Скеле постављене, чекају се мајстори

25.09.2025. 08:19 08:50
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: В. Би­је­лић

Припреме за обнову зграде Музичке омладине у Католичкој порти су у току и постављене су скеле, а будући да је предвиђена реконструкција крова, све кровне површине требало би заштитити од атмосферских падавина.

Као што је „Дневник“ већ писао грађевинско-занатским и конзерваторско-рестаураторским радовима обухваћена је, између осталог, реконструкција кровног покривача, уз замену оригиналних етернит плоча, без азбеста, укључујући и замену лимом обложених благих кровних равни. Осим тога, предвиђено је презиђивање оштећених делова забатних зидова и димњака, као и уградња свих припадајућих лимарских елемената. 

Осим зграде Музичке омладине, предвиђена је и обнова Градске библиотеке, на углу Гимназијске и Трга републике, као и куће у Улици Саве Вуковића 17.  Сређивање те три грађевине од посебног историјског и архитектонског значаја коштаће готово 71,6 милиона динара, с ПДВ-ом, и биће завршено за 200 радних дана. Завод за заштиту споменика културе посао је на тендеру поверио групи понуђача „Гимназијска”, коју чине три фирме.

Музичка омладина
Фото: В. Би­је­лић

Из обавештења о додели уговора види се да су фирме „Орнамент-инвест инжењеринг” и „Никовић компани” из Београда задужене за по један одсто посла, тачније изолатерске радове на објекту у Гимназијској улици и припремно завршне радове на Тргу Републике 2, док ће већину предмером предвиђених радова извести новосадско предузеће „НПН“.

обнова зграде музичка омладина
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај