ПОЧИЊЕ ОБНОВА ЗГРАДЕ МУЗИЧКЕ ОМЛАДИНЕ Скеле постављене, чекају се мајстори
Припреме за обнову зграде Музичке омладине у Католичкој порти су у току и постављене су скеле, а будући да је предвиђена реконструкција крова, све кровне површине требало би заштитити од атмосферских падавина.
Као што је „Дневник“ већ писао грађевинско-занатским и конзерваторско-рестаураторским радовима обухваћена је, између осталог, реконструкција кровног покривача, уз замену оригиналних етернит плоча, без азбеста, укључујући и замену лимом обложених благих кровних равни. Осим тога, предвиђено је презиђивање оштећених делова забатних зидова и димњака, као и уградња свих припадајућих лимарских елемената.
Осим зграде Музичке омладине, предвиђена је и обнова Градске библиотеке, на углу Гимназијске и Трга републике, као и куће у Улици Саве Вуковића 17. Сређивање те три грађевине од посебног историјског и архитектонског значаја коштаће готово 71,6 милиона динара, с ПДВ-ом, и биће завршено за 200 радних дана. Завод за заштиту споменика културе посао је на тендеру поверио групи понуђача „Гимназијска”, коју чине три фирме.
Из обавештења о додели уговора види се да су фирме „Орнамент-инвест инжењеринг” и „Никовић компани” из Београда задужене за по један одсто посла, тачније изолатерске радове на објекту у Гимназијској улици и припремно завршне радове на Тргу Републике 2, док ће већину предмером предвиђених радова извести новосадско предузеће „НПН“.