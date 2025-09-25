ОНИ СУ ОСТАВИЛИ ТРАГ У БАЧКОМ МОНОШТОРУ Књигу о познатим мештанима овог војвођанског села написала је Марија Шеремешић ЗАБЕЛЕЖЕНА СЕЋАЊА ЗА ЗАУВЕК
Као једно од најпиторескнијих војвођанских села, које то између осталог дугује и чињеници да је незванична престоница Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, Бачки Моноштор покрај Сомбора је на својим шоровима и сокацима запамтио многе становнике који су обликовали ово село.
Управо о таквим мештанима говори нова књига Марије Шеремешић, „У простору и времену”, представљена у Етно-кући „Мали Бодрог”. Књига доноси биографије и животне приче тридесеттроје Моноштораца, људи чији је рад и допринос оставио трага у друштвеном и културном животу места.
Књига бележи сећања на учитеље, лекаре, свештенике, песнике и многе друге који су обликовали заједницу, као и савременике пред којима су још бројна достигнућа. Међу њима су и трговац и културни прегалац Стипан Перишкић, млади песник Стипан Бешлин, чији је живот прерано прекинут, као и докторица Ана Камчевић, коју генерације мештана памте као „нашу докторицу“. Ауторка овим издањем подсећа да историју не чине само велики догађаји и датуми, већ и свакодневни људи и њихова дела. Уз ауторку о књизи је говорила Зденка Митић у име Удружења грађана „Подунав“, док је Марица Микрут прочитала стихове посвећене песнику Стипану Бешлину, а цео догађај је музиком оплеменио млади хармоникаш Марко Брдар.
Књига „У простору и времену“ не представља само збирку биографија, већ и драгоцен документ колективног памћења, а за Бачки Моноштор ово дело има двоструку улогу бивајући огледало које показује ко је и на каквим темељима почива тамошња заједница, али и прозор према свету, јер приче из ове књиге превазилазе локалне оквире и сведоче о универзалним вредностима преданости, солидарности и стваралаштва, па се на тај начин дело уклапа у шири културни пејзаж Подунавља и Војводине, доприносећи очувању идентитета и културног наслеђа региона.
- Дугогодишњи рад Марије Шеремешић на очувању прича и традиције локалне заједнице овом књигом добио је ново и важно поглавље. „У простору и времену“ подсећа да су људи и њихове судбине највреднији део сваке заједнице и да тек када њихове приче сачувамо знамо ко смо и куда идемо - мишљење је Зденке Митић из сеоског удружења „Подунав“ које је многобројним пројектима и само промовисало и, може се рећи, прославило Бачки Монотшор далеко ван граница Србије.
Књига је објављена у издању Удружења грађана „Урбани Шокци“ из Сомбора, уз подршку Града Сомбора и Средишњег уреда за Хрвате изван Републике Хрватске, на три језика – српском, хрватском и енглеском.