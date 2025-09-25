ЉУБИМАЦ НАВИЈАЧА ПАРТИЗАНА ИМА НОВИ КЛУБ Дало остао у домовини
Љубимац навијача Партизана, Борис Дало, потписао је краткорочни уговор са француским Сент Кантеном, потврђено је из тог клуба.
Љубимац навијача Партизана долази у тим који је прошлу сезону завршио на 10. месту француског шампионата као замена за повређеног Жан-Филипа Далија.
Борис Дало већ месец дана тренира са Сент Кантеном, па не изненађује одлука клуба да му укажу поверење.
- Борис Дало је Феникс! Играч са великим искуством, који је учествовао у предсезони СКББ-а, Борис Дало се званично прикључује екипи као медицински 'пигист' (привремена замена). Добродошао, Борисе! – наводи се у објави француског тима.
Плејмејкер се широј публици у Европи представио у Партизану под тренерском палицом Душка Вујошевића, а остварио је и посебну везу са „Гробарима“.
Претходне две сезоне провео је у Асвелу, а током каријере је носио дрес многих тимова у домовини, али и у Грчкој.