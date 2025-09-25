overcast clouds
Сахране за петак, 26. септембар

Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:

Снежана Александра Гогољ (1968) 09.45

Данило Милана Милинков (1939) 10.30

Нада Јове Агић - испраћај - (1942) 11.15

Злата Ивана Медић - испраћај - (1953) 12.00

Веселинка Весе Шашић (1939) 12.45

Борбала Ђерђа Геро (1931) 13.30

Саманда Бајрама Авдуши (1986) 14.15

Милан Ђурађа Стојановић (1960) 15.00

Гробље у Ветернику

Александар Николе Будимировић (1933) 13.00

Гробље у Буковцу

Недељко Миле Чергић (1947) 13.00

Гробље у Каћу

Војислава Милорада Симић (1953) 13.00

Горње старо гробље, Футог

Петар Митка Петров (1963) 15.00

сахране
Нови Сад
