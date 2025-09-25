Сахране за петак, 26. септембар
На Градском гробљу у Новом Саду у петак ће бити сахрањени:
Снежана Александра Гогољ (1968) 09.45
Данило Милана Милинков (1939) 10.30
Нада Јове Агић - испраћај - (1942) 11.15
Злата Ивана Медић - испраћај - (1953) 12.00
Веселинка Весе Шашић (1939) 12.45
Борбала Ђерђа Геро (1931) 13.30
Саманда Бајрама Авдуши (1986) 14.15
Милан Ђурађа Стојановић (1960) 15.00
Гробље у Ветернику
Александар Николе Будимировић (1933) 13.00
Гробље у Буковцу
Недељко Миле Чергић (1947) 13.00
Гробље у Каћу
Војислава Милорада Симић (1953) 13.00
Горње старо гробље, Футог
Петар Митка Петров (1963) 15.00