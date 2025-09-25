УРУЧЕНА АУТО-СЕДИШТА ЗА МАЛИШАНЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ Општина пружа подршку породицама у најважнијем животном периоду
Савет за безбедност општине Стара Пазова расписао је јавни позив за подношење захтева за доделу ауто-седишта за децу рођену од 1. јула 2024. до 30. јуна 2025.
Ове године је било 359 пријав. Седишта су уручена у присуству бројних родитеља.
Марина Спасић из агенције за безбедност саобраћаја за правилну употребу дечијих ауто-седишта, свим присутним родитељима је објаснила и кроз кратак део едукације, презентовала правилно коришћење седишта, као и његову велику важност током превоза.
Са сличним иницијативама, како су рекли у општини, наставиће се и у наредним годинама, са циљем да се породицама пружи подршка у најважнијем животном периоду.
Иначе, ове године је опредељено 8 милиона динара за набавку ауто-седишта, а ова пракса траје од 2020. године.