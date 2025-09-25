„FRUŠKA WALK & WINE“ Шетња за сва чула у Сремским Карловцима
Фрушка гора и Сремски Карловци поново спајају природну лепоту, винску традицију и културно наслеђе у један незабораван доживљај.
„Fruška Walk & Wine“, који ће бити одржана 27. септембра, није само шетња – то је путовање кроз ароме, укусе и приче које славе страст и умеће винских мајстора овог краја.
Полазна тачка је испред инфо центра Туристичке организације Сремских Карловаца, а поласци се организују на сваких сат времена, почев од 11 часова. Пре него што крену, учесници преузимају свој стартни пакет који садржи чашу за вино, торбицу за чашу, мапу руте, брошуру „Вински пут Фрушке горе“, ваучере за дегустацију и поклон сувенир.
Групе до 50 учесника пратиће искусни водичи који, кроз занимљиве приче и чињенице, откривају богатство винске традиције Срема. Кружна пешачка рута дуга 7,1 километар води кроз најлепше делове Сремских Карловаца – барокно језгро града, Дворску башту и виногорје – пружајући учесницима прилику да град и околину доживе кроз посебну винску призму.
На шест дегустационих тачака представиће се укупно 19 винарија, нудећи врхунска вина и локалне специјалитете. Шетњу ће употпунити и музички програм у извођењу сјајних музичких талената, чинећи целокупно искуство потпуно очаравајућим.
Након завршетка шетње, посетиоци се враћају у инфо центар ТО Сремски Карловци, где могу купити вина која су им се током шетње највише допала. Ово винско путовање у Војводини намењено је искључиво пунолетним учесницима, а за максимално уживање препоручује се удобна обућа, јер стаза обухвата и делове са благим успонима.
Организатори манифестације су Туристичка организација Војводине у сарадњи са Удружењем произвођача грожђа и вина „Срем-Фрушка гора“, уз подршку Општине Сремски Карловци и Туристичке организације Сремских Карловаца. Улазнице се могу купити на продајним местима Гигстикса или путем линка.