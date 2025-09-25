ФРУШКА ГОРА OPEN: Тринаесто издање планинског трчања
Велика и мала трка на Главици 2. новембра, пријаве до 27. октобра
Атлетско-рекретивни клуб „Фрушка гора“ из Новог Сада организује у недељу, 2. новембра, 13. Отворено првенство Фрушке горе у планинском трчању, које ће се одржати на локалитету Главица, код планинарског дома „Занатлија“, са почетком у 11.30 часова.
Програм манифестације обухвата две трке: Мала трка дугачка 6 километара (један круг) и Велика трка дуга 12 километара (два круга). Пријаве су отворене до понедељка, 27. октобра до 15.59 часова, искључиво преко портала trka.rs.
– Отворено првенство Фрушке горе настало је као рођенданска трка нашег члана и оснивача клуба Бошка Ступара, а данас славимо тринаесто издање. Трчање по планини је посебан вид тркачког мазохизма у ком наши тркачи уживају – истичу из АРК „Фрушка гора“. – Блато са патика и опреме опере машина за веш, али осмех након успешно завршене трке остаје заувек.
Клуб је основан 2008. године са циљем да популаризује рекреативно трчање и организује и друге догађаје, попут Ноћног маратона (16 година постојања) и Рециклажног маратона, који ће 7. децембра бити одржан 13. пут.
– Циљ нам је да промовишемо спорт као здрав начин живота и покажемо да трчање није само за врхунске спортисте. На нашим тркама сваки учесник је победник јер је победио самог себе – наглашавају организатори.
За више информација и упите, можете писати на [email protected]