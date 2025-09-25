broken clouds
(ВИДЕО) У ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У ВРШЦУ СЕ УЛАЖЕ 287 МИЛИОНА ДИНАРА 18,5 километара биће готово за годину дана, министар Глишић: Трудимо се да им решавамо све проблеме

25.09.2025. 13:17 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ГЛИШИЋ
Фото: TANJUG/RADE PRELIĆ

Министар за јавна улагања Дарко Глишић, градоначелница Вршца Драгана Митровић и представник извођача радова Илија Калаба потписали су данас уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже на територији града Вршца, а Глишић је изјавио да овај пројекат вреди 287 милиона динара и да ће бити готов за отприлике годину дана.

Пројектом је предвиђена реконструкција прелазног магистралног цевовода од постројења за пречишћавање воде до дистрибутивне водоводне мреже и дистрибутивних цевовода, рекао је министар након потписивања уговора.

"Директна корист овог пројекта је готово 3.000 корисника, а укупна дужина цеви је 18,5 км", навео је Глишић.

Како је истакао, у многим другим деловима земље, министарство је почело да решава проблеме водоснабдевања.

"Ја очекујем да врло брзо кренемо да радимо и у Вршцу. Свакако током октобра доћи ћу у Вршац да заједно и са градоначелницом и са њеним сарадницима обиђемо, разговарамо са мештанима, баш као што смо то радили у Малом Зорнику или неким другим местима где смо већ завршили водоводе. Да видимо шта још можемо да учинимо за њих и шта је још оно што може да буде предмет нашег деловања како би њихов живот био што бољи и што удобнији", навео је он.

Како је нагласио, Влада Србије треба да буде у што чешћем контакту са грађанима.

"Због тога смо и бирани, због тога и треба да будемо у што чешћем контакту са грађанима", закључио је он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Војводина Банат
