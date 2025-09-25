overcast clouds
25.09.2025.
Нови Сад
Сећање на Жарка Петровића и Радована Дабића ПОЧЕО ТУРНИР У ЧАСТ ОДБОЈКАШКИХ ЛЕГЕНДИ Татјана Mедвед отворила 16. „Mеморијал великана"

25.09.2025. 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: novisad.rs

Чланица Градског већа за спорт и омладину, Татјана Медвед, свечано је отворила 16. Међународни одбојкашки турнир „Меморијал великана“, који се одржава у част одбојкашких легенди Жарка Петровића и Радована Дабића. Турнир се одржава у СПЦ „Војводина“ и трајаће до 27. септембра.

На турниру учествују екипе „Левски“ и „Берое“ из Бугарске, „Спартак“ из Суботице, као и домаћин ОК „Војводина“.

Велика ми је част што у име Града Новог Сада могу свечано да отворим турнир који слави успомену на двојицу великана српске одбојке. Жарко Петровић и Радован Дабић оставили су неизбрисив траг у развоју овог спорта, и њихов допринос никада нећемо заборавити. Нови Сад са поносом носи титулу доброг домаћина бројних спортских догађаја, што потврђује и престижно признање „Европски град спорта 2026“. Поред подршке коју пружа ОК „Војводина“. Град континуирано улаже у све спортове, препознајући значај који физичка активност има у одрастању и васпитању младих. Свим учесницима желим пуно успеха на терену, а гостима пријатан боравак и да понесу лепе успомене из нашег града – поручила је Татјана Медвед.

спорт
Фото: novisad.rs

Након свечаног отварања, одиграна је прва утакмица између екипа „Војводине“ и „Берое“. 

Детаљан програм турнира доступан је на званичној интернет страници ОК „Војводина“.
 

одбојкашки савез војводине одбојкаши турнир
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
