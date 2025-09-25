overcast clouds
25.09.2025.
Нови Сад
ТРАГЕДИЈА Преминуо млади фудбалер (21) Арсенала ЗАДОБИО СТРАВИЧНУ ПОВРЕДУ МОЗГА НА УТАКМИЦИ

25.09.2025. 20:42
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
СТАДИОН
Фото: Ilustracija pixabay

Млади фудбалер Арсенала, Били Вигар (21) из академије Тобџија преминуо је након што је добио стравичну повреду мозга током меча, играјући за Чичестер сити у нижим лигама на позајмици.

Он је повреду задобио на утакмици против Вингејт & Финчлија прошле суботе, а преминуо је током данашњег дана, јавља Дејли Мејл.

Чичестер сити се огласио на друштвеним мрежама, а одложен је њихов предстојећи меч против Ливса за викенд.

- Са великом тугом саопштавамо да је преминуо Били Вигар - написали су на друштвеним мрежама.

 

Додаје се да је он био у индукованој коми од суботе.

- Након што је доживео тешку повреду мозга прошле суботе, Били Вигар је смештен у индуковану кому. У уторак увече је морао да буде подвргнут операцији, како би задржао било какве шансе за опоравак. Иако је то испрва помогло, повреда је ипак била те тежине да није успео са њом да се избори и преминуо је у четвртак ујутру. Све реакције на ову вест показују колико је Били био вољен. Његова породица је разорена тешким вестима док је играо за спорт који воли. 

фудбалер преминуо
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
