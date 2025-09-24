overcast clouds
Од четвртка до суботе

ОДБОЈКАШКИ МЕМОРИЈАЛ ВЕЛИКАНА У СПЕНСУ: Вошина младост жељна доказивања 

24.09.2025. 15:05 15:08
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ОК Војводина

Традиционални међународни турнир Меморијал великана, који Одбојкашки клуб Војводина организује у част својих легенди Жарка Петровића и Радована Дабића почиње у четвртак и трајаће до суботе у малој сали Спенса.

На 16. издању, поред домаћина учествоваће и суботички Спартак и две бугарске екипе, Левски из Софије и Берое из Старе Загоре. 

– Меморијалом на неки начин увек почињемо сезону, а ова нам је посебно важна јер 2026. славимо јубилеј и обележавамо 80 година постојања клуба. Надамо се да ће турнир бити интересантан и биће ово одлична прилика да видимо где смо у односу на ривале – рекао је генерални секретар ОК Војводина Драган Чучковић. 

Новосађанима и даље недостају два важна играча, Стефан Негић и Никола Брборић, који су тек пре два дана завршили такмичење на Светском првенству на Филипинима са репрезентацијом Србије. 

– Нажалост, нећемо бити комплетни, али ће публика имати прилику да види неке нове младе момке, који немају искуства играња на овом такмичарском нивоу, али имају велику жељу за доказивањем и да се боре за Војводину. 

Левски је шампион Бугарске, последњих година стални учесник Лиге шампиона, озбиљна екипа, против које ћемо дати све од себе и биће то велико искуство за играче. Берое је квалитетан тим, а Спартак се озбиљно појачао, добро је вођен с клупе и ту очекујем да пружимо максимум – поручио је шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић.  

Коректор црвено-белих Лука Станковић позвао је навијаче да дођу и подрже екипу. 

– Неће нам бити лако јер нисмо комплетни, али имамо жељу што ће нас и красити ове сезоне. Доста радимо, добро тренирамо и труд ће се исплатити, а на нама је да сваки дан будемо бољи него претходног. Ривали су нам квалитетне екипе, али верујем да ћемо показати добар отпор – јасан је Станковић. 

Улаз је бесплатан, а сви љубитељи одбојке позвани су да присуством увеличају овај спортски омаж великанима.

Распоред

Четвртак

Спартак – Левски (16.30)

Војводина – Берое (18.30)

Петак

Берое – Спартак (16.30)

Војводина – Левски (18.30)

Субота

Левски – Берое (16.30)

Војводина – Спартак (18.30)

Вошин кутак ок војводина
Спорт Одбојка
