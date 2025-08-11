БАМИДЕЛЕ ПОЗИВА НАВИЈАЧЕ ДА ПОДРЖЕ ВОШУ У ПОБЕДНИЧКОМ НИЗУ: Нема стајања! Од огромног значаја нам је да у суботу буде пун стадион
Воша гази и нема намеру да стаје. У епизоди 4. ривал је Јавор, а меч се игра на “Карађорђу” у суботу од 20 часова.
Три стартне победе су само увертира за оно што сви у табору “старе даме” планирају. О томе неће речима – већ на делу.
– Полако. Идемо од утакмице до утакмице. Верујте ми, већ сам заборавио шта је било против ОФК Београда и размишљам само о наредној суботи и утакмици коју играмо на домаћем терену. Имамо довољно времена да се максимално припремимо за сваког ривала и то и чинимо – казује нам Јусуф Бамиделе.
Прошле сезоне је био одличан, а ове је још бољи! Бамиделе има два гола уз једну асистенцију у прва три кола Моцарт бет Супер лиге Србије. Изузетно је задовољан због тога, али…
– На првом месту ми је тим. Једини циљ ми је да помогнем екипи, а најбољи начин за то су голови. Зато, надам се да настављамо у овом ритму и даље.
Пред почетак првенства било је доста приче о значају уводних кола српског шампионата и да то може да буде пут за целу сезону.
– Управо то! Три веома важне победе. Сви смо задовољни таквим почетком, али наравно да не желимо да станемо. Хоћемо да наставимо у овом стилу и већ од недеље једина тема нам је утакмица против Јавора.
Добре игре прошле и ове сезоне, донеле су максимално поверење шефа струке у Бамиделеа…
– Изузетно ми је драго због тога! На терену, на тренинзима и утакмицама ћу наставити да се одужујем и пружим оно што стручни штаб захтева од мене.
Сјајни нигеријски фудбалер позвао је навијаче да испуне трибине “Карађорђа” на мечу против Јавора.
– Не треба уопште да наглашавам колико нам значе навијачи. Било би сјајно да у суботу буде пун стадион, а верујем да ћемо после сви заједно имати разлога за славље – закључио је Јусуф Бамиделе.