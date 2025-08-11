ВОША ПОЗИВА НАВИЈАЧЕ: Сви на „Карађорђе“, по четврту победу у низу!
Фудбалски клуб Војводина позива своје навијаче да у што већем броју подрже нашу „стару даму“ у суботу од 20 часова када на нашем „Карађорђу“ гостује екипа Јавора.
Изабраници Мирослава Тањге уписали су три победе и са максималних девет бодова дочекују екипу из Ивањице, а подршка са трибина као и увек може да буде Вошин 12. играч.
Карте по цени од 500 динара за западну, односно 300 динара за источну трибину, навијачи Војводине моћи ће да купе од понедељка, 11. августа, у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“, али по први пут, сви заинтересовани моћи ће до својих улазница и онлине на линку ОВДЕ.
Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу на нашем „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој „старој дами“ да настави низ победа.