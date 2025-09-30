ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Карловчани побеђују и без најбољег играча
Стражилово - Татра 1:0 (0:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилова, гледалаца 50, судија: Маринковић (Нови Сад), стрелац: Кнежевић у 84. минуту. Жути картони: Радонић, Станковић, Вулетић (Стражилово), Муњас, Костић, Кончаревић, А. Ожват, Хрћан (Татра). Црвени картон: Хрћан (Татра).
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Маровић, Миљевски, Кнежевић, Дубаић (Родић), Радонић, Звекан, Станковић, Вулетић, Омчикус (Ербез), Пантић.
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић, Радишић, Кончаревић, Бајкин, Фабиан (Хрћан), Муха, Курешевић, А. Ожват, Ивков.
Екипа Стражилова у другом колу остала је без свог најбољег фудбалера Елмира Асанија, који је доживео тешку повреду и вероватно ће одсуствовати до краја првенства.
Изгубили су његовим одсуством на агилности, пробојности и креативности. Ипак, домаћи фудбалери по изузетно ветровитом времену успели су да остваре вредну победу.
Утакмица није садржала много прилика, ипак пред крај сусрета штопер Богдан Кнежевић се одлично снашао у једној гужви након прекида и погодио за минималац.
Бачка (Ђ) - Бачка (Б) 1:2 (1:1)
ЂУРЂЕВО: Игралиште Бачке, гледалаца 50, судија: Петровић (Нови Сад), стрелци: Н. Нађфеј у 4. за Бачку (Ђ) и М. Марковић у 44. и Куриш у 60. минуту за Бачку (Б). Жути картони: Дејановић, Ж. Тривуновић (Бачка Ђ.), Царић, Умићевић (Бачка Б.). Црвени картон: Дејановић (Бачка Ђ.)
БАЧКА (Ђ): Вајат, Чегар, Р. Панић, Н. Нашфеј, Вујовић, Д. Тривуновић, Станковић, С. Тривуновић (Топчиов), Рогић, Дејановић, Рац (Ж-. Тривуновић).
БАЧКА (Б): Ивић, Беговић (Булатовић), Д. Марковић, М. Марковић, Царић, Трифунов, Умићевић, Виши, Куриш (Диманић), Леђанац, Сиришки (Миљевић).
Дуел имењака припао је гостима из Бегеча, који су у досадашњем делу првенства максимални.
Повели су домаћи преко Нађфеја већ у четвртом минуту и ништа није наговештавало да ће доћи до преокрета.
Ипак, да се на одмор оде у егалу побринуо се искусни Марковић минут пре краја полувремена. У наставку играло се доста отворено и виђен је још један погодак и то за госте, који су преко Куриша остварили још једну победу и деле лидерску позицију.
Виноградар - Центар 1:2 (0:1)
ЛЕДИНЦИ: Игралиште Виноградара, гледалаца 30, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: С. Елез у 68. (из пенала), за Виноградар, а Десница у 36. и 57. минуту за Центар.
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Вебер, Гаврић, Н. Елез, Газивода (Митровић), Бенежан, Лукић, С. Елез, Јовановић, Пап (Томић), Стојановић.
ЦЕНТАР: Вулин, Ербес (Пејаковић), Чадевски, Гатарић, Цакић, Мушицки (Милић), Врбашки, Спасојевић, Десница, Почек, Сурдучки (Камберовић).
Дошли су гости у Лединце да се надигравају. Утакмица је била доста отворена, било је прилика на обе стране. Екипа Центра је своје шансе искористила и однела победу са Фрушке горе. Домаћи су успели да ублаже пораз са беле тачке, прецизан је био Стефан Елез.
Обилић - РФК Н.С. 0:4 (0:0)
ВИЛОВО: Игралиште Обилић, гледалаца 40, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Новаковић у 78. Гомирац у 82. Ћирић у 88. и Станковић у 90+1. минуту за РФК Нови Сад. Жути картон: С. Панић (Обилић).
ОБИЛИЋ: Калаковић, Ђурић, Љ. Панић, Миланковић, С. Добрић, Драг. Панић (С. Панић)Барашин, Драгиш. Панић, Склеџић, Чуковић (В. Панић, М. Гардиновачки (Џамбас).
РФК Н.С. 2025: Новаковић, Лакићевић (Мишковић), Портнер (Љубојев), Ћирић, Сувајџић, Пешевић, Павловић (Ловре), Новаковић (Танасијевић), Ракић, Гомирац (Галовић), Станковић.
Лидер на табели наставио је низ победа и даље без примљеног гола. У првом полувремену водила се борба углавном на средини терена, уз по неку полуприлику на обе стране.
Бољу физичку спрему показали су гости из Новог Сада, када су пред крај утакмице сломили отпор домаћина. Прво је погодио Новаковић након асистенције Љубојева. Недуго затим Гомирац повећава предност лепим погодком скоро из мртвог угла.
Трећи гол дело је Ћирића који је два пута погодио након истог корнера Ракића, а само један гол му је признат. Наиме, десила се комична ситуација, измене нису извршене до краја, а судија је дао знак да се корнер изведе.
Након асистенције делегата погодак је поништен. То није спутало Ћирића који је опет савладао голмана Калаковића. Тачку на ову утакмицу ставио је Марко Станковић када је одлично истрчао контру.
Динамо - Железничар 3:0 (3:0)
БУДИСАВА: Стадион “Мала Грбавица”, гледалаца 100, судија: Струхарик (Нови Сад), стрелци: Гојков у 18. Зељић у 21. и Вишекруна у 30. минуту. Жути картони: Калапати (Динамо), Бериша (Железничар).
ДИНАМО: Ракита, Зељић (Манојловић), Цветковић, Вулетић (Лимановић), Черњак, Прерадовић, Бикицки, Калапати (Грујић), Гојков, Поткоњак, Вишекруна (Шодић).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић (Човић), Јовановић, С. Ђурица, Буквић, В. Ђурица, Савин, Недић, Ћелић (Бериша), Греку (Перлез), Видаковић, Димић.
Ченеј - Борац 1:2 (0:0)
ЧЕНЕЈ: Игралиште Ченеј, гледалаца 60, судија: Мачкић (Каћ), стрелци: Крстевски у 49. за Ченеј, а Нинковић у 52. и Симендић у 70. минуту за Борац. Жути картони: Радосављевић, Стојковић (Ченеј), Тодорић, Пролић, Предојевић (Борац).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Драгин, Радосављевић, Периновић (Ћурчић), Крстић (Радић), Милановић, Стојковић, Кременовић, Малетић (Вилотијевић), Делибашић (Крстевски), Брзак.
БОРАЦ: Живић, Карановић, Гагић, Маричић, Спасојевић, Лабовић (Пролић), Половина (Нинковић), Карадеглић (Тодорић), Макарић, Миљковић (Предојевић), Симендић.
Слога - Милетић 0:8 (0:6)
ЛОК: Игралиште Слоге, гледалаца 50, судија: Недељковић (Тител), стрелци: Калаковић у 1. и 39. Д. Тривуновић у 24. Павловић у 33. Симић у 37. Т. Тривуновић у 45. Пожарев у 70. и Ромић у 89. минуту. Жути картони: Влаовић (Слога), Симић, Т. Тривуновић.
СЛОГА: Радовановић, Мехмеди (Суботички), Д. Савић (Цуцић), Влаовић, Ивошевић (Шарић), О. Савић (Радосављев), Берар, Рончевић, Мађар, Ахметовић, Видић (Борбељ).
МИЛЕТИЋ: А. Лишић, М. Тривуновић, Калаковић, Ромић, Славнић (Г. Тривуновић), Симић (Д. Станковић), Т. Тривуновић (Пожарев), Бањац (Јанковић), Павловић. Д. Тривуновић (Кнежевић), В. Станковић.
Припремио: Ђ. Л.