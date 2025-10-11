(ВИДЕО) СТРАХИЊА ЈОКИЋ ПРВО НЕГИРАО, ПА ПРИЗНАО КРИВИЦУ! Aдвокат тврди да је све било „голи покушај да се заради новац“
Страхиња Јокић, брат кошаркаша Денвер Нагетса Николе Јокића, признао је, пред судом у Денверу, кривицу за неовлашћени улазак на терен и нарушавање јавног реда и мира, због чега је осуђен.
Пресуда Јокићу, која је донета у петак, односи се на инцидент који се догодио прошле године у Бол Арени, а који је привукао велику пажњу јавности.
Према информацијама из канцеларије окружног тужиоца у Денверу, Страхињи је одређена казна од 12 месеци условно због прекршаја и мањих кривичних дела.
Он је првобитно био оптужен за насилничко понашање трећег степена, што је класификовано као прекршај. Оптужница је уследила након што је на друштвеним мрежама постао виралан снимак на којем се види како удара мушкарца у лице током утакмице против Лос Ангелес Лејкерса, у априлу 2024. године.
Оштећени Николас Мејер је поднео тужбу, у којој је навео да је задобио потрес мозга, посекотине, модрице и девијацију септума.
Страхиња је негирао кривицу на почетку, а његов адвокат Абрахам Хат, из денверске фирме “Рецхт Корнфелд”, рекао је да тужба изоставља чињенице “у настојању да се санитизује Мајерова провокација и агресија која је довела до овог инцидента”, те је додао да изјаве сведока не подржавају Мајерове тврдње.
Иако се првобитно изјаснио да није крив, уз образложење да је бранио старију особу која се налазила у његовој близини, Страхиња је касније променио исказ и рекао је да је крив.
Подсетимо, инцидент се догодио 22. априла 2024. године, током плеј-оф утакмице између Нагетса и Лејкерса. Појавио се снимак који показује како Страхиња удара мушкарца непосредно након завршетка меча. Суђење је започело у августу, пред Окружним судом у Денверу, а процес је окончан 10. октобра.
Страхиња је негирао кривицу на почетку, а његов адвокат Абрахам Хат, из денверске фирме “Recht Kornfeld”, рекао је да тужба изоставља чињенице “у настојању да се санитизује Мајерова провокација и агресија која је довела до овог инцидента”, те је додао да изјаве сведока не подржавају Мајерове тврдње.