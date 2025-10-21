МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ВЕЛИКОГ УМЕТНИКА Ускоро почињу „Антићеви дани”
Традиционална манифестација „Антићеви дани”, која се организује у част једног од наших највећих песника и уметника Мирослава Мике Антића, биће одржана од 24. до 29. октобра.
На седници Одбора „Антићевих дана” усвојен је програм овогодишњег издања манифестације. Награде „Мирослав Антић” за 2025. годину припашће Ђорђу Сладоју за збирку песама „Календар моје мајке”.
- Манифестација посвећена овом свестраном ствараоцу представља начин да се сачува успомена на његов богат и инспиративан рад. Организујући је из године у годину, Нови Сад негује дух уметности којим је Антић живео и вредности које је својим делом преносио љубав, искреност и слободу стварања – рекла је Вучинић која је председавала Седницом и која је заменица председника Одбора Манифестације „Антићеви дани” и председница Скуштине Града Новог Сада.