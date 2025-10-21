overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАНИФЕСТАЦИЈА У ЧАСТ ВЕЛИКОГ УМЕТНИКА Ускоро почињу „Антићеви дани”

21.10.2025. 11:25 11:29
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Slobodan Miletic

Традиционална манифестација „Антићеви дани”, која се организује у част једног од наших највећих песника и уметника Мирослава Мике Антића, биће одржана од 24. до 29. октобра.

На седници Одбора „Антићевих дана” усвојен је програм овогодишњег издања манифестације. Награде „Мирослав Антић” за 2025. годину припашће Ђорђу Сладоју за збирку песама „Календар моје мајке”.

- Манифестација посвећена овом свестраном ствараоцу представља начин да се сачува успомена на његов богат и инспиративан рад. Организујући је из године у годину, Нови Сад негује дух уметности којим је Антић живео и вредности које је својим делом преносио љубав, искреност и слободу стварања – рекла је Вучинић која је председавала Седницом и која је заменица председника Одбора Манифестације „Антићеви дани” и председница Скуштине Града Новог Сада.

мика антић
Извор:
Дневник
Пише:
Борис Гуран
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај