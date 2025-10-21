ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Лидер посустао у Пећинцима, Трпчевић шокирао „студенте”
Доњи Срем - Индекс 2:1 (0:0)
ПЕЋИНЦИ: Стадион Сувача, гледалаца: око 150, судија: Петровић (Шид), стрелци: Крнета у 61. и Трпчевић у 90+4. минуту (Доњи Срем), Соковић у 85. минуту са пенала (Индекс). Жути картони: Васиљевић, Трпчевић, Богдан, Вукмановић (Доњи Срем), Петровић, Бобар, Лепојевић, Митровић представник клуба (Индекс). Црвени картон: Лепојевић (Индекс).
ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски, Ђекић, Милаковић, Крнета, Богдан (Симић), Вукмановић (Матић), Трпчевић, Ибишић, Ђорђевић (Љубојевић), Васиљевић.
ИНДЕКС: Војводић, Дунђерски, Пантић, Бобар, Томић (Куртиши), Петровић, Максић, Лепојевић, Зељковић (Соковић), Продановић, Алимпић (Станковић).
И то се догодило, лидер на табели посустао је у Пећинцима.
Новосађани су први запретили преко Бобара у 8. минуту, када није искористио одличну прилику - тукао je главом из близине поред гола.
У 15. минуту Вукмановић је шутирао а голман Индекса Војводић био на месту, нису искористили транзицију домаћи играчи. Изједначено прво полувреме завршено је без голова.
У 61. минуту Доњи Срем је извео прекид са десне стране. Лопта је упућена по земљи испред гола Индекса, Ратко Крнета је са око 11 метара од гола побегао свом чувару и неометен шутирао под пречку. У 85. минуту срушен је играч Индекса Бобар у шеснаестерцу домаћих, а судија Петровић био је близу и показао на белу тачку.
Сигуран реализатор је био Немања Соковић. У 88. минуту Лепојевић је непотребно добио други жути картон. Када се очекивао крај утакмице у 90+4 минуту лопта је набачена у шеснаестерац Индекса са пола терена, а Немања Трпчевић се бацио на њу поред играча Индекса и преварио голмана Војводића за неописиво славље Пећинчана.
Слога - ЛСК 2:1 (1:0)
ТЕМЕРИН: Стадион Слоге, гледалаца: око 150, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Пастор у 34. и Пролић у 54. минуту (Слога), Страбић у 69. минуту (ЛСК). Жути картони: Бугарин (Слога), Босанчић, Туцаковић, Мачвански (ЛСК).
СЛОГА: Пајфер, Ђокић, Томић, Ђ. Пролић, Рађеновић, Мијаиловић, Зечак, Пастор, Ћиковић, Радонић (Бугарин), Шавија (Бисерчић).
ЛСК: Овшек, Туцаковић, Тарадајко (Микић), Вуколић (Страбић), Денковић, Мачвански, Станић, Симуновић, Радоњић (Босанчић), Стојчић, Савиновић.
Темеринци су забележили седму победу и прикључили се врху табеле.
Кренула је Слога одмах у напад у ставила до знања гостима из Лаћарка да им неће бити лако. У 34. минуту капитен домаћих Роберт Пастор постигао је прелеп погодак: примио је лопту на око 30 метара од гола, неометен, распалио је левицом по лопти и она се од пречке одбила у гол.
У 54. минуту још један предиван гол домаћих. Ђорђе Пролић повукао је лопту по средини терена и са око 25 метара од гола шутирао, лопта је тавршила под пречком, голман Овшек поново је био немоћан.
ЛСК је смањио резултат у 69. минуту преко Бориса Страбића, који је након корнера у гужви био најсналажљивији, сачекао је лопту и из близине је спровео у мрежу.
Фрушкогорски партизан - Хајдук 1:3 (0:2)
БУКОВАЦ: Стадион Фрушкогорског партизана, гледалаца: 120, судија: Вукмановић (Нови Сад), стрелци: Чергић у 53. минуту са пенала (Фр. партизан), Суботић у 26, Митровић у 38. и Кузмановић у 77. минуту (Хајдук). Жути картони: Илић, Симић, Попадић, Тешановић (Фр. партизан), Клисура, Живановић (Хајдук).
ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Девић, Попадић (Тешановић), Клинцов, Илић, Чергић, Грубовић, Кантар, Спасојевић, Симић (Малеш), Тришић.
ХАЈДУК: Васић, Гавриловић, Шахурић, Клисура (Иван), Учур, Суботић (Нијемчевић), Смиљанић, Јосић, Веселиновић (Кузмановић), Митровић (Обрадовић), Живановић (Гавриловић).
Гости су повели у 26. минуту после гужве у шеснаестерцу. Лопта се одбила до Милана Суботића који је шутирао са пет метара погодио гол. У 38. минуту Милан Митровић је постигао прелеп погодак: са више од 30 метара распалио је по лопти и она је завршила у мрежи.
У 53. минуту голман Хајдука Васић срушио је Попадића у шеснаестерцу, а судија је показао на пенал иако су Буковчани у наставку акције постигли погодак.
Прецизан са пенала био је Страхиња Чергић. У 77. минуту нападач Хајдука Филип Кузмановић погодио је гол главом после набачене лопте са десне стране.
Припремио: М. Ковачевић