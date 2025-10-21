overcast clouds
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Лидер посустао у Пећинцима, Трпчевић шокирао „студенте”

2
Фото: screenshot/ Youtube/ FSV

Доњи Срем - Индекс 2:1 (0:0)

ПЕЋИНЦИ: Стадион Сувача, гледалаца: око 150, судија: Петровић (Шид), стрелци: Крнета у 61. и Трпчевић у 90+4. минуту (Доњи Срем), Соковић у 85. минуту са пенала (Индекс). Жути картони: Васиљевић, Трпчевић, Богдан, Вукмановић (Доњи Срем), Петровић, Бобар, Лепојевић, Митровић представник клуба (Индекс). Црвени картон: Лепојевић (Индекс).

ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски, Ђекић, Милаковић, Крнета, Богдан (Симић), Вукмановић (Матић), Трпчевић, Ибишић, Ђорђевић (Љубојевић), Васиљевић.

ИНДЕКС: Војводић, Дунђерски, Пантић, Бобар, Томић (Куртиши), Петровић, Максић, Лепојевић, Зељковић (Соковић), Продановић, Алимпић (Станковић). 

И то се догодило, лидер на табели посустао је у Пећинцима. 

Новосађани су први запретили преко Бобара у 8. минуту, када није искористио одличну прилику -  тукао je главом из близине поред гола.

У 15. минуту Вукмановић је шутирао а голман Индекса Војводић био на месту, нису искористили транзицију домаћи играчи. Изједначено прво полувреме завршено је без голова.

У 61. минуту Доњи Срем је извео прекид са десне стране. Лопта је упућена по земљи испред гола Индекса, Ратко Крнета је са око 11 метара од гола побегао свом чувару и неометен шутирао под пречку. У 85. минуту срушен је играч Индекса Бобар у шеснаестерцу домаћих, а судија Петровић био је близу и показао на белу тачку.

Сигуран реализатор је био Немања Соковић. У 88. минуту Лепојевић је непотребно добио други жути картон. Када се очекивао крај утакмице у 90+4 минуту лопта је набачена у шеснаестерац Индекса са пола терена, а Немања Трпчевић се бацио на њу поред играча Индекса и преварио голмана Војводића за неописиво славље Пећинчана.

Слога - ЛСК 2:1 (1:0)

ТЕМЕРИН: Стадион Слоге, гледалаца: око 150, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Пастор у 34. и Пролић у 54. минуту (Слога), Страбић у 69. минуту (ЛСК). Жути картони: Бугарин (Слога), Босанчић, Туцаковић, Мачвански (ЛСК).

СЛОГА: Пајфер, Ђокић, Томић, Ђ. Пролић, Рађеновић, Мијаиловић, Зечак, Пастор, Ћиковић, Радонић (Бугарин), Шавија (Бисерчић). 

ЛСК: Овшек, Туцаковић, Тарадајко (Микић), Вуколић (Страбић), Денковић, Мачвански, Станић, Симуновић, Радоњић (Босанчић), Стојчић, Савиновић. 

Темеринци су забележили седму победу и прикључили се врху табеле.

Кренула је Слога одмах у напад у ставила до знања гостима из Лаћарка да им неће бити лако.  У 34. минуту капитен домаћих Роберт Пастор постигао је прелеп погодак: примио је лопту на око 30 метара од гола, неометен, распалио је левицом по лопти и она се од пречке одбила у гол. 

У 54. минуту још један предиван гол домаћих. Ђорђе Пролић повукао је лопту по средини терена и са око 25 метара од гола шутирао, лопта је тавршила под пречком, голман Овшек поново је био немоћан.

ЛСК је смањио резултат у 69. минуту преко Бориса Страбића, који је након корнера у гужви био најсналажљивији, сачекао је лопту и из близине је спровео у мрежу. 



Фудбалски резултати и пласман

Резултати

Резултат
Борац – Подунавац 1:1
Доњи Срем – Индекс 2:1
Слога – ЛСК 2:1
Јадран – Раднички (Ш) 3:0
Раднички (НП) – ТСК 0:0
Дунав – Срем 5:1
Јединство – Шумар 0:4
Фрушкогорски партизан – Хајдук 1:3

Tabela

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1. Индекс 10 9 0 1 23:10 27
2. Хајдук 10 7 2 1 21:10 23
3. Слога 10 7 1 2 21:11 22
4. Радн. (НП) 10 6 3 1 20:4 21
5. Д. Срем 10 6 2 2 27:9 20
6. Јадран 10 6 2 2 16:8 20
7. Борац 10 5 3 2 13:9 18
8. Шумар 10 5 1 4 20:8 16
9. Подунав. 10 4 3 3 11:13 15
10. Дунав 10 3 2 5 13:18 11
11. Ф. парт. 10 2 2 6 8:17 8
12. Срем 10 1 3 6 10:20 6
13. ТСК 10 1 3 6 8:18 6
14. ЛСК 10 0 4 6 8:18 4
15. Радн. (Ш) 10 1 1 8 7:34 4
16. Јединство 10 0 2 8 4:23 2

Фрушкогорски партизан - Хајдук 1:3 (0:2)

БУКОВАЦ: Стадион Фрушкогорског партизана, гледалаца:  120, судија: Вукмановић (Нови Сад), стрелци: Чергић у 53. минуту са пенала (Фр. партизан), Суботић у 26, Митровић у 38. и Кузмановић у 77. минуту (Хајдук). Жути картони: Илић, Симић, Попадић, Тешановић (Фр. партизан), Клисура, Живановић (Хајдук).

ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Слијепчевић, Девић, Попадић (Тешановић), Клинцов, Илић, Чергић, Грубовић, Кантар, Спасојевић, Симић (Малеш), Тришић.

ХАЈДУК: Васић, Гавриловић, Шахурић, Клисура (Иван), Учур, Суботић (Нијемчевић), Смиљанић, Јосић, Веселиновић (Кузмановић), Митровић (Обрадовић), Живановић (Гавриловић). 

Гости су повели у 26. минуту после гужве у шеснаестерцу. Лопта се одбила до Милана Суботића који је шутирао са пет метара  погодио гол. У 38. минуту Милан Митровић је постигао прелеп погодак: са више од 30 метара распалио је по лопти и она је завршила у мрежи. 

У 53. минуту голман Хајдука Васић срушио је Попадића у шеснаестерцу, а судија је показао на пенал иако су Буковчани у наставку акције постигли погодак.

Прецизан са пенала био је Страхиња Чергић. У 77. минуту нападач Хајдука Филип Кузмановић погодио је гол главом после набачене лопте са десне стране.

Припремио: М. Ковачевић

