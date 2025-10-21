overcast clouds
Нови Сад
СРБИЈА ДОБИЛА ТРЕЋЕГ ОДБОЈКАША У „КУЋИ СЛАВНИХ": Иван Миљковић међу одабранима

21.10.2025. 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Одбојкашки савез Србије

Некадашњи одбојкашки репрезентативац Иван Миљковић примљен је у одбојкашку „Кућу славних“ на свечаности одржаној у Холиоуку у САД, објавио је Одбојкашки савез Србије (ОСС).

У саопштењу се наводи да је Миљковић члан 39. класе одбојкашке "Куће славних". Нови чланови "Куће славних" су и одбојкашице Роса Гарсија Ривас из Перуа и Франческа Пићинини из Италије, одбојкаш Димитар Каров из Бугарске, затим Лаура Лудвиг из Немачка и Кент Стефес из САД, лауреати у одбојци на песку, Јирген Вагнер, тренер у одбојци на песку, Бари Кузнер из Аустралије у параодбојци и Гиљермо "Вили" Паредес, одбојкашки судија из Аргентине.

Владимир Грбић је први члан одбојкашке "Куће славних" из Србије од 2011, а Никола Грбић је изабран 2016. Миљковић је трећи члан одбојкашке "Куће славних" из Србије.

Миљковић је рођен 13. септембра 1979. у Нишу, а националним тимом је освојио 16 медаља на великим такмичењима.

Одиграо је 41 утакмицу на четири Светска првенства, а проглашен је за најбољег играча (МВП) и најбољег поентера Светског Купа шампиона 2001. у Токију.

Миљковић је за десет година одиграо 120 утакмица и једини је играч у историји Светске лиге који четири пута проглашаван за најбољег играча (МВП): 2001. у Катовицама, 2002. у Бело Хоризонтеу, 2003. у Мадриду и 2005. у Београду. За најбољег сервера Светске лиге проглашен је 2005, а за најбољег поентера 2008. и 2009.

Он је одиграо 45 утакмица на седам шампионата Европе. За најбољег играча (МВП) проглашен је 2001. и 2011. Најбољи поентер ЕП био је 2001. и 2007, а најбољи сервер 2005.

Миљковић је играо за Партизан, Лубе Банка Марке Маћерату, Рома Волеј, Олимпијакос Пиреј, Фенербахче Истанбул, Кућине Лубе Банка Марке Ћивитанова и Халкбанк Анкару.

Миљковић је био први потпредседник Одбојкашког савеза Србије од 2016. до 2018. године.

