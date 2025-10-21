overcast clouds
Искључења струје за среду, 22. октобар

21.10.2025. 11:25 11:26
Фото: pixabay.com

Искључења струје за среду, 22. октобар

Због одржавања мреже, струју у среду неће имати:

НОВИ САД: Улица Б. Шупута 36-58, 31-51 од 08:30 до 09:30

Део Улица: Ф. Кларе, А. Белића, Ћирила и Методија и Шарпланинска           од 09:00 до 10:00

Улице: Л. Мушицког 12-42, Архимандрита Јована Рајића 1-9, 4-12 од 09:00 до 12:00

Део Улица: Бечејска и Б. Кузмановића од 11:00 до 12:00

ПЕТРОВАРАДИН: Улице: Прерадовићева 15-39 и 36, Црква св.Петке; Патријарха Рајачића 38-68а, 51-73; Рељковићева 41-71, 42-72; Крижанић Јураја 2-22; Владана деснице 54-66, 49-55; Раде Кончара 13-60 од 08:30 до 09:00

ФУТОГ: Део Улица: Рибарска, Партизанска, Б. Радичевића, С. Марковића, Војвођанска и Цара Лазара од 08:00 до 14:00

ЛЕДИНЦИ: Део улице: Војводе Мишића од 08:30 до 12:30

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Део Улица: Митрополита Стратимировића, Београдска, Сремска, Виноградарска, Ј. Живановића, Карловачког мира, Матошева, Загребачка и Ивана Филиповића од 08:15 до 14:00

Нови Сад Сервисне информације
