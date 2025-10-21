overcast clouds
ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ И БРАГИ: Норвежанин дели правду у Лиги Европе

21.10.2025. 10:46 10:50
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Норвешки судија Еспен Ескас биће главни арбитар на утакмици трећег кола Лиге Европе између Браге и Црвене звезде.

Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да ће помоћне судије бити Јан Ерик Енган и Исак Елијас Башевкин, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Мохамада Усмана Аслама такође из Норвешке. У ВАР соби биће Аустралијанац Џаред Џилет и Норвежанин Кристофер Хагенес.

Меч између Браге и Црвене звезде биће одигран у четвртак од 18.45 часова.

Фудбалери Браге се налазе на четвртом месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 26. позицији са једним бодом.

Ескас је био главни судија на мечу четвртог кола Лиге шампиона између Црвене звезде и Барселоне (2:5), који је одигран 6. новембра прошле године у Београду.

фк црвена звезда лига европе фк брага
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
