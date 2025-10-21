overcast clouds
ОПЛЕМЕЊЕН ТРГ ИСПРЕД ГРАДСКЕ КУЋЕ У ВРШЦУ У садњу укључени и малишани из градских вртића

21.10.2025. 10:41 10:49
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
град Вршац

На тргу испред Градске куће у Вршцу, садило се цвеће, у оквиру традиционалне манифестације „Октобар – месец чистоће”, коју сваке године организује ЈКП „Други октобар“ Вршац.

У акцији су учествовали најмлађи суграђани, малишани из ПУ „Бубамара“, који су, уз помоћ вредних радника службе „Зеленила” и подршку руководиоца службе Маријете Банде, засадили једно од цветних поља у центру града.

Садњи се придружио и члан Градског већа за заштиту животне средине Марио Опричић, који је том приликом истакао да Вршац, континуирано унапређује област заштите животне средине.

– А најлепше је када у томе учествују и наши најмлађи суграђани. Овакве акције представљају најбољи пример како се љубав према природи и навике очувања чистоће стичу од најранијег узраста, уз заједнички труд, осмех и боје пролећа које се у Вршцу саде и у јесен. Хвала запосленима у „Зеленилу” који неуморно раде да наш град буде уреднији и лепши – рекао је Опричић, апелујући на све суграђане да покажу више одговорности и не уништавају цветне аранжмане.
 

Вршац трг
Војводина Банат
