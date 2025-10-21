ТРЕНЕР КОШАРКАШИЦА СТУДЕНТА САША ЈОВАНОВИЋ ИСПИСАО ИСТОРИЈУ После 44 године Европа поново у Нишу
Прошло је 44 године, откако је било који кошаркашки колектив из Ниша играо европско такмичење. Тада је то био ЖКК Студент, који је после толико времена поново досегао висине Старог континента и Еврокуп.
Предвођен бившим тренером Војводине Сашом Јовановићем већ је одмерио снаге са Мурсијом и Лублином, уписао два пораза, али далеко од тога да то може да поремети историјски успех, о чему је говорио и стратег нишког тима.
– Еврокуп је огромна ствар за град, доста се прича о томе, многи честитају, прилично је испало добро за развој кошарке. У Нишу има нешто мање дешавања у односу на Београд и Нови Сад, тако да људи више прате спорт – истакао је Јовановић.
Осећа се „Европа“, на сваком кораку.
– Значи нам много свима, значи људима и у клубу и око клуба. Имамо сада и додатни притисак на играчице и цео клуб, мада реално очекивања у овој групи нису превелика. Минимална су. Бићемо презадовољни, уколико успемо да остваримо и једну победу. Нема потребе причати о шпанској Мурсији. Шпанске играчице не одлазе у иностранство, добро су плаћене код куће и квалитет је већи. Имамо и пољски Лублин, који је играо квалификације за Евролигу и белгијски Намур, можда на папиру насјлабији ривал. Међутим, када узмемо у обзир то да је Белгија двоструки узастопни првак Европе, јасно је све. Уређен систем, плаћају значајно више него ми.
Имао је Студент Мурсију код куће, па гостовање Лублину, а поново ће ван Ништа играти са Намуром, након чега следи пут у Шпанију. Три утакмице заредом као гостовања, не баш најбољи распоред.
– Питање је шта је реално. Долазимо до тога да потенцијално имамо 0-4 и да у таквим околностима чекамо последња два дуела у Нишу, што је доста проблематична ситуација. Међутим, распоред је такав, какав је, не можемо да га мењамо.
Променио се тим умногоме у односу на прошлу сезону.
– Разликујемо се у томе да сада имамо и ширину и висину на центарским позицијама. Нисмо ни имали толико заступљене центре, сада су ту Вучковић и Брикс, што изискује много промена у игри. Играли смо мало брже прошле године, са више шутева споља. Екипа је јача, мада смо остали без Американке Стафорд. Дошле су и Недељков и Чорто из Црвене звезде.
Дотакао се и тога ко је највећи фаворит за освајање Прве лиге Србије, пошто је разговор отишао у правцу домаћег шампионата.
– Црвена звезда апсолутно. Ту су репрезентативке из неколико земаља, доминира квалитетом и организацијом и на сваки други начин. Биће велико изненађење, ако неко успе да им се у правој мери супротстави. Наше место је да тражимо себе у плеј-офу – закључио је Саша Јовановић.
В. М. П.
О конкурентима
Било је речи и о другим конкурентима, осим Црвене звезде.
– Партизан је снажан, доста новца уложено, има велику традицију, Војводина има сјајне високе играче, уз искусне, Дуга из Шапца је феноменална, Краљево увек незгодно... Лига је много квалитетнија, много јача. Новац који је Савез уплатио клубовима је добро искоришћен. Драго ми је због тога, боље је за српску женску кошарку. Надам се да ћемо сваке године имати ту помоћ.