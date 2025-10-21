ЈАНИК СИНЕР РАЗБЕСНЕО ИТАЛИЈАНЕ! Ево шта је наљутило спортску јавност на Апенинском полуострву
Најбољи италијански тенисер Јаник Синер неће бити део репрезентације у завршници Дејвис купа која се игра у новембру у Болоњи.
Одлука једног од најбољих светских тенисера изазвала је бурне реакције јавности, посебно због тога што је недавно учествовао на уносном егзибиционом турниру "Шест краљева", за који је инкасирао чак шест милиона долара.
Финални сусрет није донео много узбуђења, пошто је Италијан славио са 6:2, 6:4. На тај начин се реванширао Алкарасу за пораз у финалу УС опена.
Синер је као разлог навео умор и потребу да се одмори пред нову сезону, истичући да му је приоритет добар наступ на Аустралијан опену.
"Сезона је била веома дуга и одлучили смо да наредну започнемо раније. Важно ми је да у Аустралији будем максимално спреман", објаснио је Синер, подсетивши и да је већ освајао Дејвис куп са Италијом.
Ова одлука наишла је на неодобравање међу навијачима, али и на подељене реакције у италијанским медијима, где су неки критиковали Синерову мотивацију и одлуку да стави индивидуалне циљеве испред репрезентативних обавеза.
Селектор Дејвис куп тима, Филипо Воландри, покушао је да умири јавност: "Синер је рекао да тренутно не може. Верујем да ће се вратити, ово је његов дом". Уместо њега, Италију ће представљати Лоренцо Музети, Матео Беретини, Флавио Коболи, Симоне Болели и Андреа Вавасори.