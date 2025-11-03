moderate rain
12°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИВЕРПУЛ НА КОЛЕНИМА У ГРОТЛУ МАРАКАНЕ: Да ли ће на исти датум и Лил тако проћи у Љутице Богдана?

03.11.2025. 15:18 15:20
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Црвена звезда је кроз богату историју имала много незаборавних момената.

Утакмица коју сви звездаши памте као једну од највећих победу у новијој историји јесте тријумф над Ливерпулом 2018. године, меч који је одигран на исти датум када ће се црвено-бели састати са француским Лилом у оквиру четвртог кола лигашке фазе Лиге Европе.

Црвено-бели су се у сезони 2018/19 такмичили у групној фази Лиге шампиона. Тог 6. новембра 2018. године, у гротлу препуне Маракане, оборен је на колена велики Ливерпул, тада вицешампион Европе.

На почетку меча сви звездаши су учествовали у кореографији о којој се и данас прича и легендарном цитату из „Горског вијенца“: „Нека буде борба непрестана…“, а песма преко 50 хиљада верних заљубљеника у црвено-беле боје орила се стадионом „Рајко Митић“.

Црвено-бели су отворили меч на сјајан начин и офанзивном игром прилично изненадили противничке фудбалере. Притисак и труд црвено-белих се исплатио у 22. минуту. Марин је послао феноменалну лопту из угла у шеснаестерац, а стамени центарфор Милан Павков је надскочио неколико пута скупље чуваре и маестралним ударцем главом „сместио“ лопту иза леђа немоћног Алисона, за праву ерупцију одушевљења на пуним трибинама нашег стадиона.

Гости нису стигли ни да се опораве од шока и примљеног поготка, а седам минута касније уследио је нови. Поново је на сцену ступио невероватни Милан Павков. Гости су изгубили лопту на средини терена, а она је поново завршила код нападача нашег тима. Повукао је лопту Павков, а потом и избацио Вајналдума у дуелу, а онда је уследило оно што ће сваки навијач нашег клуба вечно памтити. Изборио је позицију Павков и са више од 25 метара „испалио“ далекометни пројектил који је завршио иза леђа шокираног голмана гостију, чиме је удвостручена предност црвено-белих.

Ипак, иако је то била изузетно велика предност, до краја је преостало више од 60 минута игре, у којој су наши фудбалери морали да сачувају вођство. Шеф стручног штаба Владан Милојевић и његови сарадници су маестрално тактички припремили утакмицу, што многи и данас памте као најбоље постављен меч у новијој историји. Звездина одбрамбена линија била је на висини задатка до самог краја и није дозвољавала да противник озбиљније запрети.

Када је судија Лахоз означио последњи звиждук и крај сусрета, уследила је ерупција одушевљења на трибинама и песма навијача. Јунак овог меча Милан Павков, ушао је у срца те новембарске вечери сваком ко воли Црвену звезду, као истински херој. Ливерпул је у наставку те сезоне подигао пехар Лиге шампиона, а у срцима свих звездаша, створена је легенда која ће заувек говорити о паду великог Ливерпула у гротлу Маракане.

фк црвена звезда лига европе
Извор:
ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Улазнице за Лил од понедељка на благајнама стадиона "Рајко Митић"
zvezda

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Улазнице за Лил од понедељка на благајнама стадиона "Рајко Митић"

02.11.2025. 14:35 14:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАРАВНО ДА ЋУ НАВИЈАТИ ЗА ЗВЕЗДУ: Витакић позвао навијаче да испуне Маракану против Лила
спорт

НАРАВНО ДА ЋУ НАВИЈАТИ ЗА ЗВЕЗДУ: Витакић позвао навијаче да испуне Маракану против Лила

28.10.2025. 13:25 13:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај