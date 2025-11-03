ЛИВЕРПУЛ НА КОЛЕНИМА У ГРОТЛУ МАРАКАНЕ: Да ли ће на исти датум и Лил тако проћи у Љутице Богдана?
Црвена звезда је кроз богату историју имала много незаборавних момената.
Утакмица коју сви звездаши памте као једну од највећих победу у новијој историји јесте тријумф над Ливерпулом 2018. године, меч који је одигран на исти датум када ће се црвено-бели састати са француским Лилом у оквиру четвртог кола лигашке фазе Лиге Европе.
Црвено-бели су се у сезони 2018/19 такмичили у групној фази Лиге шампиона. Тог 6. новембра 2018. године, у гротлу препуне Маракане, оборен је на колена велики Ливерпул, тада вицешампион Европе.
На почетку меча сви звездаши су учествовали у кореографији о којој се и данас прича и легендарном цитату из „Горског вијенца“: „Нека буде борба непрестана…“, а песма преко 50 хиљада верних заљубљеника у црвено-беле боје орила се стадионом „Рајко Митић“.
Црвено-бели су отворили меч на сјајан начин и офанзивном игром прилично изненадили противничке фудбалере. Притисак и труд црвено-белих се исплатио у 22. минуту. Марин је послао феноменалну лопту из угла у шеснаестерац, а стамени центарфор Милан Павков је надскочио неколико пута скупље чуваре и маестралним ударцем главом „сместио“ лопту иза леђа немоћног Алисона, за праву ерупцију одушевљења на пуним трибинама нашег стадиона.
Гости нису стигли ни да се опораве од шока и примљеног поготка, а седам минута касније уследио је нови. Поново је на сцену ступио невероватни Милан Павков. Гости су изгубили лопту на средини терена, а она је поново завршила код нападача нашег тима. Повукао је лопту Павков, а потом и избацио Вајналдума у дуелу, а онда је уследило оно што ће сваки навијач нашег клуба вечно памтити. Изборио је позицију Павков и са више од 25 метара „испалио“ далекометни пројектил који је завршио иза леђа шокираног голмана гостију, чиме је удвостручена предност црвено-белих.
Ипак, иако је то била изузетно велика предност, до краја је преостало више од 60 минута игре, у којој су наши фудбалери морали да сачувају вођство. Шеф стручног штаба Владан Милојевић и његови сарадници су маестрално тактички припремили утакмицу, што многи и данас памте као најбоље постављен меч у новијој историји. Звездина одбрамбена линија била је на висини задатка до самог краја и није дозвољавала да противник озбиљније запрети.
Када је судија Лахоз означио последњи звиждук и крај сусрета, уследила је ерупција одушевљења на трибинама и песма навијача. Јунак овог меча Милан Павков, ушао је у срца те новембарске вечери сваком ко воли Црвену звезду, као истински херој. Ливерпул је у наставку те сезоне подигао пехар Лиге шампиона, а у срцима свих звездаша, створена је легенда која ће заувек говорити о паду великог Ливерпула у гротлу Маракане.