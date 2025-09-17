broken clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САОБРАЋАЈНИЦА ИЗМЕЂУ АДЕ И УТРИНА ДОБИЈА НОВИ АСФАЛТ! Реконструкција трасе која је још из доба СФРЈ улази у завршну фазу

17.09.2025. 16:08 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
да
Фото: Покрајинска влада

У току су завршни радови на другој фази пројекта комплетне реконструкције пута Ада–Утрине, који обухвата обнову и модернизацију деонице дуге око 18 километара.

Средства за ову фазу обезбеђена су ребалансом покрајинског буџета, а радове финансира Покрајинска влада преко Управе за капитална улагања АП Војводине.

Путна деоница изграђена је почетком седамдесетих година прошлог века и више од пола века није била озбиљније реконструисана. Нови пројекат подразумева потпуну санацију коловоза, проширење пута, као и изградњу банкина и канала за одвођење атмосферских вода.

Завршетком радова биће обезбеђена боља саобраћајна повезаност грађана општине Ада са околним насељима, као и са Суботицом и ауто-путем Е-75. Очекује се да ће модернизација ове саобраћајнице значајно допринети развоју туризма и привредних активности у овом делу Војводине.

да
Фото: Покрајинска влада
ада реконструкција пута утрине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај