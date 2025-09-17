САОБРАЋАЈНИЦА ИЗМЕЂУ АДЕ И УТРИНА ДОБИЈА НОВИ АСФАЛТ! Реконструкција трасе која је још из доба СФРЈ улази у завршну фазу
У току су завршни радови на другој фази пројекта комплетне реконструкције пута Ада–Утрине, који обухвата обнову и модернизацију деонице дуге око 18 километара.
Средства за ову фазу обезбеђена су ребалансом покрајинског буџета, а радове финансира Покрајинска влада преко Управе за капитална улагања АП Војводине.
Путна деоница изграђена је почетком седамдесетих година прошлог века и више од пола века није била озбиљније реконструисана. Нови пројекат подразумева потпуну санацију коловоза, проширење пута, као и изградњу банкина и канала за одвођење атмосферских вода.
Завршетком радова биће обезбеђена боља саобраћајна повезаност грађана општине Ада са околним насељима, као и са Суботицом и ауто-путем Е-75. Очекује се да ће модернизација ове саобраћајнице значајно допринети развоју туризма и привредних активности у овом делу Војводине.