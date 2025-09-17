overcast clouds
21°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА У ЗРЕЊАНИНУ Две установе културе добиле в.д. директора

17.09.2025. 13:23 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
narodni muzej zrenjanin
Фото: Дневник.рс

На последњој седници Скупштине града Зрењанина именовани су нови вршиоци дужности директора двеју установе културе.

За в.д. директора Народног музеја Зрењанин, на период од годину дана, именована је дипломирана сликарка и професорка ликовне културе Јелена Гвозденац Мартинов.

Она се на челу ове установе нашла уместо професора историје Синише Оњина који је на истој седници разрешен дужности директора. Како је наведено у образложењу, Оњин је, на лични захтев, поднео писану оставку на место директора Народног музеја Зрењанин.

Јелена Гвозденац Мартинов је претходно била в.д. директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин.

Њу је на челу те установе наследио мастер историчар Лазар Сретеновић, који је за вршиоца дужности директора именован такође на период од годину дана.

народни музеј зрењанин савремена галерија зрењанин установе културе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај