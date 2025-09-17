НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА У ЗРЕЊАНИНУ Две установе културе добиле в.д. директора
На последњој седници Скупштине града Зрењанина именовани су нови вршиоци дужности директора двеју установе културе.
За в.д. директора Народног музеја Зрењанин, на период од годину дана, именована је дипломирана сликарка и професорка ликовне културе Јелена Гвозденац Мартинов.
Она се на челу ове установе нашла уместо професора историје Синише Оњина који је на истој седници разрешен дужности директора. Како је наведено у образложењу, Оњин је, на лични захтев, поднео писану оставку на место директора Народног музеја Зрењанин.
Јелена Гвозденац Мартинов је претходно била в.д. директора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин.
Њу је на челу те установе наследио мастер историчар Лазар Сретеновић, који је за вршиоца дужности директора именован такође на период од годину дана.