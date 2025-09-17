ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БАЧУ Ево шта све очекује посетиоце на традиционалној манифестацији која почиње у четвртак
Овогодишњи Дани европске баштине – Дани Бача, биће одржани од 18. до 21. септембра у организацији Туристичке организације општине Бач.
Манифестација почиње сутра у великој сали Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Бачу од 17 сати концертом класичне и традиционалне музике.
На концерту учествују: женска певачка група „Огрлица од бисера” – огранак групе „Ђердан”, оркестар „Бачки” и солисти КУД „Младост” Бач, ученици Музичке школе „Стеван Христић” из Бачке Паланке, Гудачки дуо „Гранде Стрингс”, а специјални гости су „Фенечки бисери”.
Као и ранијих година, припремљен је богат програм за посетиоце свих узраста. Другог дана манифестације, у петак од 15 до 20 сати на Тврђави у Бачу биће постављени изложбено продајни штандови, а том приликом биће уприличена гастро- такмичења, те избор најлепше породице у народној ношњи, као и ревија народних ношњи, костима и оглавља, а планиране су и народне игре за децу и одрасле. У 16 сати је стручно вођење и обилазак поставке у Донжон кули, а након тога биће дефиле учесника етно сабора.
За петак је од 21 сат планиран наступ Пеђе Јовановића, док у суботу у исто време наступа Сања Вучић. На Тврђави у суботу је од 15 до 20 сати планирано „Средњовековно српско село”. Одржаће с витешке игре и турнир, средњовековна кухиња и занати, као и вожња фијакером за посетиоце.
У недељу је спортски дан, у оквиру ког ће бити организиовани фудбалски и одбојкашки турнир.