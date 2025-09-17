overcast clouds
19°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ У БАЧУ Ево шта све очекује посетиоце на традиционалној манифестацији која почиње у четвртак

17.09.2025. 11:26 11:39
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
комбо
Фото: Илустрација/ Canva /

Овогодишњи Дани европске баштине – Дани Бача, биће одржани од 18. до 21. септембра у организацији Туристичке организације општине Бач.

Манифестација почиње сутра у великој сали Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Бачу од 17 сати концертом класичне и традиционалне музике. 

На концерту учествују: женска певачка група „Огрлица од бисера” – огранак групе „Ђердан”, оркестар „Бачки” и солисти КУД „Младост” Бач, ученици Музичке школе „Стеван Христић” из Бачке Паланке, Гудачки дуо „Гранде Стрингс”, а специјални гости су „Фенечки бисери”.     
Као и ранијих година, припремљен је богат програм за посетиоце свих узраста. Другог дана манифестације, у петак од 15 до 20 сати на Тврђави у Бачу биће постављени изложбено продајни штандови, а том приликом биће уприличена гастро- такмичења, те избор најлепше породице у народној ношњи, као и ревија народних ношњи, костима и оглавља, а планиране су и народне игре за децу и одрасле. У 16 сати је стручно вођење и обилазак поставке у Донжон кули, а након тога биће дефиле учесника етно сабора. 

За петак је од 21 сат планиран наступ Пеђе Јовановића, док у суботу у исто време наступа Сања Вучић. На Тврђави у суботу је од 15 до 20 сати планирано „Средњовековно српско село”. Одржаће с витешке игре и турнир, средњовековна кухиња и занати, као и вожња фијакером за посетиоце.  

У недељу је спортски дан, у оквиру ког ће бити организиовани фудбалски и одбојкашки турнир. 

бач општина бач
Извор:
Дневник
Пише:
Слађана Аничић Илић
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај