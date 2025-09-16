scattered clouds
ИЗБОР ЗА МИС СРЕМА И КОНЦЕРТ МИЛЕНЕ ЋЕРАНИЋ Богат програм поводом отварања конгресне сале у бањи "Термал" у Врднику

16.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Сремске вести
Коментари (0)
бања
Фото: printscreen Youtube/Banja Vrdnik Fruška gora INFO

На званичној Фејсбук страници Специјалне болнице „Термал“ Врдник најављено је да ће свечано отварање реновиране конгресне сале ове установе бити одржано 1. октобра 2025. године, у 18 часова.

Како истичу из СБ „Термал“, посебно задовољство им представља чињеница да ће део свечаног програма чинити избор за Мис Срема, који ће се први пут одржати у просторијама болнице од њеног оснивања, као и концерт популарне певачице Милене Ћеранић.

Посебна нам је част што је у програму између осталог предвиђено одржавање овогодишњег избора за Мис Срема (први пут у нашим просторијама од почетка рада установе), као и концерт Милене Ћеранић“, наводе из болнице.

Додају и да ће о осталим детаљима у вези са догађајем јавност бити благовремено обавештена.

У организацији свечаног програма, значајну подршку пружа Општина Ириг, којој су из СБ „Термал“ упутили јавну захвалност на помоћи и сарадњи, преносе Сремске вести.

