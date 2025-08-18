БАЊА "ТЕРМАЛ" У ВРДНИКУ ДОБИЈА НОВУ КОТЛАРНИЦУ Решење за вишедеценијски проблем финансира Министарство заштите животне средине
Ириг је једна од девет локалних самоуправа у земљи, а од две у Покрајини, којој су одобрена средства за суфинансирање замене котларница у јавним установама.
У питању је други по реду јавни конкурс Министарства заштите животне средине, којим је за набавку и реконструкцију котларнице за грејање у СБР „Термал” Врдник опредељено 26 милиона динара. Уговор у Министарству заштите животне средине, у име Општине Ириг, потписао је заменик председника Општине, Миодраг Бебић.
– Бања „Термал” је мотор туристичког развоја наше општине и, иако је под ингеренцијом Покрајине као оснивача, као општина имамо одговорност да помажемо њен развој у оквиру наших надлежности. Новом котларницом на гас, вишедеценијски проблеми биће решени, како у погледу вишеструког смањења трошкова грејања, тако и у погледу заштите животне средине и емисије штетних гасова – рекао је Бебић.
Према његовим речима, „Термал” је „грцао” у зимском периоду, с обзиром на то да се ради о бањи чији су капацитети попуњени током целе године. А са новом котларницом, уштедеће се вишемилионски износи на месечном нивоу, који ће сада моћи да се усмере на друге потребе бање.