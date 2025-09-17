СОМБОРСКА ЛИГА Гости из Липара кажњени за промашаје
БСК - Липар 3:1 (3:1)
БАЧКИ БРЕСТОВАЦ: Игралиште БСК-а, гледалаца150, судија: Гобарски (Сомбор), стрелци: Ћурчија у 19. Кораћ у 24. Симић у 33. минуту за БСК, а Ђоровић у 17. минуту за Липар. Жути картони: Ћурћија, Бједов (БСК), Маћиженски, Недић (Липар).
БСК: Кронић 8, Станић 8, Бједов 7,5, Лазић 7, Ћурћија 7,5, Кораћ 7,5 (Рајковић), Вукадиновић 7 (Веиновић), Симић 7,5 (Ђурђевић 7), Дулић 7,5 (Милошевић 7), Недић 7 (Обрадовић 7), Дивљак 7.
ЛИПАР: Новаков 7, Сомборски 6 (Полић 6), Кутлачић 6 (У. Ковач 6), Марчетић 6, Јованић 6,5, радосављев 6 (Павловић 6), Шеган 7, Ђоровић 7, Недић 6, Маћиженски 7, М. Ковач 6 (Басарић).
Гости су дошли у вођство, а потом промашили три прилике, јер је Кронић био веома сигуран.
Домаћи поред три постигнута гола промашили су још неколико шанси.
А. Чичић
Кривањ - ЧСК пивара 2:1( 0:0)
СЕЛЕНЧА: Стадион Кривња, гледалаца 150, судија: Вулић( Бачка Паланка).Стрелци: Кочонда у 49. и Кућенич у 63. минуту за Кривањ, Петрић у 58. минуту за ЧСК. Жути картони: Гајић, Лучар, Душан Никић, Спасић - представник клуба( Кривањ), Танкосић, Шовен (ЧСК).
КРИВАЊ: Нађ, Гајдош (Алексић), Мијатовић, Лучар, Алекси, Кућенић, Павлов, Гајић (Вићентијевић), Кочонда( Николић), Хашка, Д. Никић.
ЧСК ПИВАРА: Танкосић, П.Кецман, Вулевић, Станић, Пилиповић( Капелан), Ђукановић, Ралевић, М. Кецман ( Буквић) Шовен (Стојковић), Петрић, Лабус.С.Јовин
Црвенка – Борац 46 1: 1 (0:1)
ЦРВЕНКА: Стадион „Милорад Џомба“, гледалаца стотину. Судија: Немања Ђурђевић (Сомбор). Стрелци: Бабић у 83. минуту за Црвенку а Гајић у 4. минуту за Борац 46. Жути картони: Ивић и Радуловић (Црвенка), а Петковић, Гламочанин, Радман и Николић (Борац 46). Црвени картон: Гламочанин (Борац 46) у 33. минуту – други жути.
ЦРВЕНКА: Марковић 8, Ивић 6, Ј.Суботић 6 (од 46. Варга 6, од 90. Максимовић -), Жарић 6, Мишковић 6, Радмановић 6, Адамовић 6, Бошковић 6, Зорај 6, Бабић 7 и Бакић 6 (од 85. Радуловић -).
БОРАЦ 46: Клисарић 7, Миловац 7, Марковић 7 , Зелен 7 (од 60. Ћосић -), Станишић 7, Гајић 7 (од 79. Радман -), Петковић 6, Баланго 7, Гламочанин 6, Јандрић 7 и Ковачевић 7 ( од 90. Николић -).
Фудбалери Црвенке нису испунули очекивања својих присталица, јер су пред њима, у дуелу са последњепласираним Борцем из Обровца уместо победе спашавали бод.
Ђ. Бојанић