СОМБОРСКА ЛИГА Гости из Липара кажњени за промашаје

БАЧКИ БРЕСТОВАЦ: Игралиште БСК-а, гледалаца150, судија: Гобарски (Сомбор), стрелци: Ћурчија у 19. Кораћ у 24. Симић у 33. минуту за БСК, а Ђоровић у 17. минуту за Липар. Жути картони: Ћурћија, Бједов (БСК), Маћиженски, Недић (Липар).

БСК: Кронић 8, Станић 8, Бједов 7,5, Лазић 7, Ћурћија 7,5, Кораћ 7,5 (Рајковић), Вукадиновић 7 (Веиновић), Симић 7,5 (Ђурђевић 7), Дулић 7,5 (Милошевић 7), Недић 7 (Обрадовић 7), Дивљак 7.

ЛИПАР: Новаков 7, Сомборски 6 (Полић 6), Кутлачић 6 (У. Ковач 6), Марчетић 6, Јованић 6,5, радосављев 6 (Павловић 6), Шеган 7, Ђоровић 7, Недић 6, Маћиженски 7, М. Ковач 6 (Басарић).

Гости су дошли у вођство, а потом промашили три прилике, јер је Кронић био веома сигуран.

Домаћи поред три постигнута гола промашили су још неколико шанси.

А. Чичић





Фудбалске табеле Резултати Утакмица Резултат Русин – Младост 6:2 ЖАК – Динамо 1923 0:0 Црвенка – Борац 46 1:1 Раднички – Полет 1:0 БСК – Липар 3:1 Раванград 2018 – Кордун 0:1 Кривањ – ЧСК Пивара 2:1 Крила Крејине – Славија 3:1 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 ЖАК 5 4 1 0 10:3 13 2 БСК 5 4 0 1 10:3 12 3 Динамо 5 3 2 0 12:3 11 4 Црвенка 5 3 2 0 11:5 11 5 К. Крајине 5 3 0 2 12:11 9 6 ЧСК 5 3 0 2 5:4 9 7 Кривањ 5 3 0 2 8:9 9 8 Русин 5 2 2 1 13:8 8 9 Раванград 5 2 0 3 7:5 6 10 Кордун 5 2 0 3 5:8 6 11 Радн. (С) 5 2 0 3 2:9 6 12 Полет (С) 5 1 1 3 8:10 4 13 Славија 5 1 0 4 5:8 3 14 Липар 5 1 0 4 7:11 3 15 Млад. (МБ) 5 1 0 4 5:19 3 16 Борац 46 5 0 2 3 5:9 2

Кривањ - ЧСК пивара 2:1( 0:0)

СЕЛЕНЧА: Стадион Кривња, гледалаца 150, судија: Вулић( Бачка Паланка).Стрелци: Кочонда у 49. и Кућенич у 63. минуту за Кривањ, Петрић у 58. минуту за ЧСК. Жути картони: Гајић, Лучар, Душан Никић, Спасић - представник клуба( Кривањ), Танкосић, Шовен (ЧСК).

КРИВАЊ: Нађ, Гајдош (Алексић), Мијатовић, Лучар, Алекси, Кућенић, Павлов, Гајић (Вићентијевић), Кочонда( Николић), Хашка, Д. Никић.

ЧСК ПИВАРА: Танкосић, П.Кецман, Вулевић, Станић, Пилиповић( Капелан), Ђукановић, Ралевић, М. Кецман ( Буквић) Шовен (Стојковић), Петрић, Лабус.С.Јовин

Црвенка – Борац 46 1: 1 (0:1)

ЦРВЕНКА: Стадион „Милорад Џомба“, гледалаца стотину. Судија: Немања Ђурђевић (Сомбор). Стрелци: Бабић у 83. минуту за Црвенку а Гајић у 4. минуту за Борац 46. Жути картони: Ивић и Радуловић (Црвенка), а Петковић, Гламочанин, Радман и Николић (Борац 46). Црвени картон: Гламочанин (Борац 46) у 33. минуту – други жути.

ЦРВЕНКА: Марковић 8, Ивић 6, Ј.Суботић 6 (од 46. Варга 6, од 90. Максимовић -), Жарић 6, Мишковић 6, Радмановић 6, Адамовић 6, Бошковић 6, Зорај 6, Бабић 7 и Бакић 6 (од 85. Радуловић -).

БОРАЦ 46: Клисарић 7, Миловац 7, Марковић 7 , Зелен 7 (од 60. Ћосић -), Станишић 7, Гајић 7 (од 79. Радман -), Петковић 6, Баланго 7, Гламочанин 6, Јандрић 7 и Ковачевић 7 ( од 90. Николић -).

Фудбалери Црвенке нису испунули очекивања својих присталица, јер су пред њима, у дуелу са последњепласираним Борцем из Обровца уместо победе спашавали бод.

Ђ. Бојанић