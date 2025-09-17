overcast clouds
ВАТРОГАСЦИ У СТАРОЈ ПАЗОВИ ПРИРЕДИЛИ СПЕКТАКЛ ЗА МАЛИШАНЕ Едукација поводом Дана оснивања сектора за ванредне ситуације

17.09.2025. 11:10 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ватрогасци
Фото: Дневник

Ватрогасци у Старој Пазови отворили су врата за најмлађе поводом Дана оснивања сектора за ванредне ситуације.

"Отвореним вратима" за грађане и најмлађе у више градова, Сектор ове недеље обележава Дан оснивања и своју славу, 17. септембар.

Поводом овог дана, најмлађи и у Старој Пазови имали су прилику да се упознају са радом и опремом ватрогасаца. 
Малишани су ове године били одушевљени, што представља само признање припадницима службе, који својим радом и храброшћу доприносе очувању живота, имовине и природе. 

Ватрогасци су били припремили едукацију за малишане, да виде где ради ватрогасац, обилазак возила, опреме, и све ствари са којима раде. 

Сектор за ванредне ситуације поручује да овакве активности остају важан део њиховог деловања и комуникације са заједницом, а посебно са најмлађима, који су будући носиоци знања о безбедности и одговорности

