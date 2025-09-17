ШПАНЦИ ПРЕТЕ ДА НЕЋЕ ИГРАТИ НА МУНДИЈАЛУ?! Разлог је потенцијални наступ Израела
Фудбалска репрезентација Шпаније запретила је отказивањем наступа на следећем Светском првенству.
Мундијал ће се наредне године одржати у САД, Мексику и Канади, а на њему можда неће бити "црвене фурије".
Разлог је потенцијални наступ репрезентације Израела на америчком тлу, против чега је тврд став заузела шпанска влада у светлу дешавања у Гази.
"Проценићемо ситуацију у потребном тренутку. Оно што желимо је да људи схвате да ако израелски тимови не могу да учествују у спортским догађајима или на 'Евровизији', неки почињу да отварају очи. Јер наше су широм отворене и не трпе оно што виде. Зато не можемо и нећемо ћутати", рекао је Пачи Лопес, портпарол Шпанске социјаистичке радничке партије.
До Лопесове изјаве је дошло непосредно након што је етапа бициклистичке трке Вуелте прекинута због пропалестинских демонстраната.
Израел је тренутно трећепласиран у својој групи, са шест бодова заостатка у односу на водећу Норвешку. Само прво место води директно на завршни турнир.
Израел није играо на Мундијалу од 1970. године.