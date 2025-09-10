НА МУНДИЈАЛУ ВЕЋ 18 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА: Остала још 24 директна места и шест кроз бараж
Пласман на Светско фудбалско првенство 2026. године, прво у историји са 48 селекција, обезбедило је већ 18 репрезентација, а до краја квалификација широм планете директан пласман обезбедиће још 24 државна тима, док ће преосталих шест места бити попуњено после баража, четири из Европе и два кроз Интерконтинентални бараж.
На Светском првенству, које ће се одржати од 11. јуна до 19. јула 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади, играће 48 репрезентација подељених у 12 група са по четири екипе, а уз три домаћина СП, пласман на Мундијал већ је обезбедило 15 селекција.
То су Нови Зеланд из Океаније, Јапан, Јужна Кореја, Иран, Узбекистан, Аустралија и Јордан из Азије, Аргентина, Бразил, Еквадор, Уругвај, Колумбија и Парагвај из Јужне Америке, као и Мароко и Тунис из Африке.
Европа, која има 16 места на СП, још увек нема ниједну селекцију која је обезбедила директан пласман, јер су на "Старом континенту" квалификације почеле најкасније и завршавају се у новембру, али ће већ после октобарских мечева бити познато неколико путника.
Веома близу директног пласмана су Шпанија, Енглеска, Швајцарска, Француска, Хрватска, Норвешка и Холандија.
Директан пласман из Европе на СП обезбедиће 12 победника група, док ће преостала четири места бити попуњена преко баража, у ком ће играти 12 другопласираних селекција из квалификација, као и четири репрезентације које не буду међу две првопласиране у квалификацијама, а добиће додатну шансу захваљујући добрим резултатима у Лиги нација 2024/25.
Африка укупно има девет директних места на СП, плус једно у Интерконтиненалном плеј-офу. Уз Тунис и Мароко, још седам победника група ће директно на Мундијал, док ће четири најбоље другопласиране у додатни бараж чији ће победник имати место у Интерконтиненталном плеј-офу.
Азија има слободна још два директна места, а то ће бити победници група А и Б четврте рунде квалификација. У Групи А су Катар, Уједињени Арапски Емирати и Оман, а у Групи Б Саудијска Арабија, Ирак и Индонезија.
Другопласиране селекције ће играти међусбно у плеј-офу, чији ће победник у Интерконтинентални плеј-оф.
Северна и Централна Америка ће уз три домаћина имати још три директна места, као и два у Интерконтиненталном баражу.
Победници три квалификационе групе треће рунде квалификација ће осигурати место на СП, док ће две најбоље другопласиране у Интерконтинентални плеј-оф.
Одиграна су два кола треће рунде квалификација, преостала су још четири, а у Групи А води Суринам са четири бода, Ел Савладор има три, Панама два, а Гватемала један. У Групи Б Јамајка је лидер са шест бодова, Курасао има четири, Тринидад и Тобаго бод, а Бермуда су на нули. У Групи Ц први је Хондурас са четири бода, Костарика и Хаити имају по два, а Никарагва бод.
Нови Зеланд је обезбедио директан пласман из зоне Океанија, а Нова Каледонија је осигурала Интерконтинентални плеј-оф.
У Интерконтиненталном плеј-офу, који ће се играти у марту кроз два турнира са по три селекције, играће Боливија и Нова Каледонија, као и две селекције из Северне и Централне Америке, и по један представник Азије и Африке.
Победници два одвојена турнира ће на Мондијал. Две најбоље пласиране селекције које обезбеде Интерконтинентални плеј-оф ће као носиоци имати директан пласман у финале, док ће преостале четири репрезентације морати прво да играју полуфинале.
Мечеви Интерконтинеталног и европског баража играће се у марту следеће године, а жреб група за Светско првенство биће одржан 5. децембра у Вашингтону.