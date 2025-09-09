КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Фудбалери Албаније победили Летонију пред гостовање Србији
Фудбалери Албаније победили су у Тирани селекцију Летоније резултатом 1:0 у мечу групе К квалификација за Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године.
Доминирали су Албанци у сваком аспекту игре, па је право изненађење да су фудбалери домаће репрезнетације постигли само један гол. Једини гол за Албанију постигао је Кристјан Аслани у 25. минуту из пенала. Летонија је најбољу шансу на мечу пропустила у 45. минуту када је Јурковскис после центаршута, главом лопту пребацио преко десне стативе.
У другом мечу групе К, селекција Енглеске је вечерас у Београду победила Србију резултатом 5:0.
Прво место на табели групе К држи Енглеска са 15 бодова, док је Албанија друга са осам. Србија је на трећој позицији са седам бодова.
У наредном колу групе К, које је на програму 11. октобра, састаће се Летонија - Андора и Србија - Албанија, док је Енглеска слободна.
У групи Х, Аустрија је на гостујућем терену у Зеници победила Босну и Херцеговину 2:1. Све голове смо видели у другом делу меча, прво је Марсел Сабицер погодио у 49. минуту, када је после једног продора послео лопту која је у мрежу ушла тик уз леву стативу. Само минут касније Един Џеко је изједначио резултат, после сјајне тимске акције, обрадовао све присутне навијаче на стадиону. Ипак победу Аустрији и вредна три бода је донео Конрад Лајмер, који је после сјајног паса погодио доњи угао гола БиХ. Јасно је да ће се између ове две репрензентације решавати питање директног путника на Светско првенство, јер имају исти број бодова (12), али Аустрија има једну утакмицу мање. У следећем колу БиХ гостује Кипру, а Аустрија ће на свом терену дочекати Сан Марино.
Репрезентација Француске имала је много проблема на утакмици са Исландом у Д групи, где је уз помоћ ВАР успела да дође до победе резултатом 2:1. Исланђани су све шокирали на стадиону Парк принчева у Паризу, јер је Андри Гудјонсен, довео своју репрезентацију до предности у 21. минуту. Ипак првак света из 2018. године успео је да у смирај првог полувремена дође до изједначења и то преко Килијена Мбапеа, који је био прецизан у 45. минуту меча. Победу триколирима је у другом делу меча донео Бредли Баркола, после одличног паса који му је послао Мбапе. Французи су финиш меча дочекали са играчем мење, јер је Аријел Чуамеи добио директан црвени картон. Исланђани су на крају успели да дођу до гола, али је он на крају ипак био поништен. Француска је ипак успела да стигне до сва три бода, па је тако после два кола узела свих шест бодова и сигурна је на првом месту групе.
Португалија је као и Француска, после преокрета стигла до победе резултатом 3:2 у Ф групи. Барнабаш Верга је довео Мађарску до предности, али је Бернардо Силва изједначио резултат. У другом делу меча смо видели преокрет, после гола Кристијана Роналда из пенала, док је Варга поново донео изједначење, али је Кансело поготком у финишу меча на крају донео победу својој репрезентацији. Португалија има свих шест бодова после две утакмице, док Мађари имају један.
Фудбалери Норвешке остварили су једну од најубедљивијих победа у својој историји. Они су у И групи на свом терену савладана је Молдавија са 11:1. Наравно да на овом мечу је доминирао Ерлинг Халанд, који је у Ослу се радовао својим головима у пет наврата. Голеаду је отворио Феликс Мире и то на асистенцију Ерлинга Халанда, а онда је на сцену ступио један од најбољих фудбалера данашњице. Први гол је постигао у 11. минуту, да би се онда уписао у листу стрелаца у 36. минуту и шест минута касније, да би завесу на прво полувреме спустио Мартин Одегард у надокнади времена. Нису Норвежани стали ни у другом делу меча. Поново је Ерлинг Халанд погодио у 52. минуту, а онда је Асгард поентирао у три навратак заредом, да би Халанд постигао још један гол, а за крај је Озгард био стрелац и у првом минуту надокнаде. Једини гол за Молдавију је постигао Остигард и то аутогол. Норвешка игра никад боље квалификације, јер из пет утакмица имају свих 15 бодова, и налазе се на добром путу да изборе пласман на Светско првенство. Следећи ривал ће им бити Израел на домаћем терену.