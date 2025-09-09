(УЖИВО) СРБИЈА ТРАЖИ ИЗНЕНАЂЕЊЕ ПРОТИВ ЕНГЛЕСКЕ: Пикси креће са једним нападачем
Фудбалери Србије дочекују Енглеску у квалификацијама за Светско првенство 2026. године. Утакмица почиње у 20.45 на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
Око 42. 000 гледалаца посматра меч иyмеђу Србије и Енглеске.
Меч суди Клемон Турпан. Француз је познат репрезентацији Србије. Водио је мечеве "Орлова" против Црне Горе у Подгорици (победа Србије 2:0 уз два гола Душана Влаховића) у марту 2023. године, као и реми против Швајцарске (1:1) у Цириху током Лиге нација 2024.
Селекција Драгана Стојковића није изгубила на седам узастопних мечева у свим такмичењима. Забележили су "орлови" три тријумфа и четири ремија у том периоду, а примили су само два поготка. Последњи пораз нанела им је Шпанија у Лиги нација.
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић одредио је стартну поставу за вечерашњу утакмицу групе К квалификација за Светско првенство 2026. против Енглеске, а међу првих 11 играча налазе се Коста Недељковић и Вељко Бирманчевић.
Србија ће играти у следећем саставу: Петровић, Ераковић, Миленковић, Павловић, Недељковић, И. Илић, Лукић, Максимовић, Живковић, Бирманчевић и Влаховић.
Стојковић је до сада 53 пута предводио национални тим и по томе је рекордер, док је на другом месту његов некадашњи селектор Ивица Осим. Са 26 победа је Пикси изједначен са Слободаном Сантрачом и први следећи тријумф донеће му лидерско место и у тој категорији.
Уколико уђе у игру, Митровић ће забележити 102. наступ за национални тим, чиме ће се изједначити са Савом Милошевићем. На трећем месту се налази Дејан Станковић са 103 утакмице, а испред су Бранислав Ивановић са 105 и Душан Тадић са 111 мечева. Осим тога, Митровић је убедљиво најбољи стрелац у историји репрезентације са 62 гола. На другом је Стјепан Бобек са 38.
Селектор Енглеске Томас Тухел определио се за следећи састав: Пикфорд, Џејмс, Конса, Гуехи, Ливраменто, Андерсон, Рајс, Мадуеке, Роџерс, Гордон и Кејн.
Енглеска је последњи пут у квалификацијама за Светско првенство изгубила 2009. године, када се пласирала на Мундијал у Јужној Африци. Тада их је у претпоследњем голу надиграла Украјина са 1:0, а победнички гол постигао је Серхиј Назаренко. Од тада су Енглези одиграли 35 квалификационих мечева и ниједном нису изгубили.