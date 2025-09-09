ПИКСИ СВЕ ИЗНЕНАДИО: Против Енглеза са Максимовићем, Недељковићем и Бирманчевићем од првог минута
БЕОГРАД: Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић одредио је стартну поставу за вечерашњу утакмицу групе К квалификација за Светско првенство 2026. против Енглеске, а међу првих 11 играча налазе се Коста Недељковић и Вељко Бирманчевић.
Србија ће играти у следећем саставу: Петровић, Недељковић, Миленковић, Павловић, Ераковић, Максимовић, Живковић, Лукић, И. Илић, Бирманчевић, Влаховић.
На клупи за резерве ће бити: Росић, В. Илић, Гудељ, Јовић, Митровић, Костић, Вељковић, Бабић, Штулић, Рачић, Самарџић, Катаи.
Селектор Енглеске Томас Тухел определио се за следећи састав: Пикфорд, Џејмс, Конса, Гуехи, Ливраменто, Андерсон, Рајс, Мадуеке, Роџерс, Гордон и Кејн.
На клупи за резервен ће бити: Д. Хендерсон, Трафорд, Кванса, Џ. Хендерсон, Езе, Рашфорд, Бурн, Спенс, Гибс-Вајт, Лофтус-Чик, Воткинс, Боуен.
Утакмица између Србије и Енглеске биће одиграна од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у Београду.