(ВИДЕО) ИСТОРИЈСКА ПАРТИЈА ЈОКИЋА: Трипл-дабл за место међу великанима, срушени Санси

Најефикаснији у тиму Денвера био је Џамал Мареј са 23 поена, Кристијан Браун је додао 20, док је Ерон Гордон убацио 17.

Репрезентативац Србије Никола Јокић провео је на терену нешто више од 32 минута, а за то време забележио је трипл-дабл учинак од 14 поена, 15 асистенција и 14 скокова. Српски кошаркаш је имао и три украдене и пет изгубљених лопти. Ово је био други трипл-дабл Јокића на другом мечу ове сезоне у НБА лиги. Тиме је Џокер ушао у одабрано друштво и постао тек пети играч у историји који је на почетку сезоне имао два узастопна трипл-дабл учинка, а пре њега су то успели само Расел Вестбрук, чувени Меџик Џонсон, Џери Лукас и Оскар Робертсон.

У екипи Финикса најбољи је био Девин Букер, који је постигао 31 поен, док је Грејсон Ален додао 17. Денвер је досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележио победу и пораз, док Финикс има скор 1/2.

Кошаркаши Денвера ће у уторак гостовати Минесоти, док ће Финикс играти у Солт Лејк Ситију са Јутом.

Кошаркаши Оклахоме победили су у гостима екипу Атланте резултатом 117:100.

Најефикаснији у редовима актуелног шампиона НБА лиге био је Чет Холмгрен са 31 поеном и 11 скокова. Шеј Гилџес-Александер је забележио 30 поена, пет ухваћених лопти и пет асистенција. Српски кошаркаш Никола Топић због повреде није играо за Оклахому.

Код домаћих, најбољи је био Никил Александер-Вокер са 17 поена, док је Треј Јанг постигао 15 поена уз 10 асистенција. Српски кошаркаш Никола Ђуришић није био у протоколу за тим Атланте на овој утакмици.

Кошаркаши Чикага су у гостима савладали Орландо 110:98. У екипи из Чикага најефикаснији је био Џош Гиди са 21 поеном, док је Џејлен Смит додао 16. У тиму Орланда најбољи је био Паоло Банкеро са 24 поена и 10 скокова.

У осталим утакмицама НБА лиге постигнути су следећи резултати: Филаделфија - Шарлот 125:121, Мемфис - Индијана 128:103 и Денвер - Финикс 133:111. (Крај) ман/