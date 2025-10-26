overcast clouds
13°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ИСТОРИЈСКА ПАРТИЈА ЈОКИЋА: Трипл-дабл за место међу великанима, срушени Санси

26.10.2025. 11:29 11:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/David Zalubowski

Кошаркаши Денвера победили су на свом терену екипу Финикса резултатом 133:111 у мечу НБА лиге.

Најефикаснији у тиму Денвера био је Џамал Мареј са 23 поена, Кристијан Браун је додао 20, док је Ерон Гордон убацио 17.

Репрезентативац Србије Никола Јокић провео је на терену нешто више од 32 минута, а за то време забележио је трипл-дабл учинак од 14 поена, 15 асистенција и 14 скокова. Српски кошаркаш је имао и три украдене и пет изгубљених лопти. Ово је био други трипл-дабл Јокића на другом мечу ове сезоне у НБА лиги. Тиме је Џокер ушао у одабрано друштво и постао тек пети играч у историји који је на почетку сезоне имао два узастопна трипл-дабл учинка, а пре њега су то успели само Расел Вестбрук, чувени Меџик Џонсон, Џери Лукас и Оскар Робертсон.

У екипи Финикса најбољи је био Девин Букер, који је постигао 31 поен, док је Грејсон Ален додао 17. Денвер је досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележио победу и пораз, док Финикс има скор 1/2.

Кошаркаши Денвера ће у уторак гостовати Минесоти, док ће Финикс играти у Солт Лејк Ситију са Јутом.

Кошаркаши Оклахоме победили су у гостима екипу Атланте резултатом 117:100.

Најефикаснији у редовима актуелног шампиона НБА лиге био је Чет Холмгрен са 31 поеном и 11 скокова. Шеј Гилџес-Александер је забележио 30 поена, пет ухваћених лопти и пет асистенција. Српски кошаркаш Никола Топић због повреде није играо за Оклахому.

Код домаћих, најбољи је био Никил Александер-Вокер са 17 поена, док је Треј Јанг постигао 15 поена уз 10 асистенција. Српски кошаркаш Никола Ђуришић није био у протоколу за тим Атланте на овој утакмици.

Кошаркаши Чикага су у гостима савладали Орландо 110:98. У екипи из Чикага најефикаснији је био Џош Гиди са 21 поеном, док је Џејлен Смит додао 16. У тиму Орланда најбољи је био Паоло Банкеро са 24 поена и 10 скокова.

У осталим утакмицама НБА лиге постигнути су следећи резултати: Филаделфија - Шарлот 125:121, Мемфис - Индијана 128:103 и Денвер - Финикс 133:111.         (Крај) ман/

нба Никола Јокић
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај