КАД НЕМА МАРКА, ТУ ЈЕ АЛЕКС МАРКЕЗ: Победа Шпанца на трци за Велику награду Малезије
Возач Гресинија Шпанац Алекс Маркез победник је трке у Мото ГП шампионату за Велику награду Малезије на стази Сепанг.
Маркез је до треће победе у каријери у "краљевској класи" стигао резултатом 40:09.249.
Друго место на ВН Малезије освојио је возач екипе Ред Бул КТМ Шпанац Педро Акоста, који је за победником каснио 2,676 секунди. Трећи је био возач Хонде Шпанац Ђоан Мир, који је за Маркезом заостао 8,048 секунди.
Прво место у генералном пласману држи возач Дукатија Шпанац Марк Маркез са 545 бодова. Маркез је још раније обезбедио титулу у Мото ГП шампионату у "краљевској класи", а трку у Малезији је пропустио пошто се опоравља од операције десног рамена.
Друго место у генералном пласману држи Алекс Маркез са 413 бодова.
Наредна трка у Мото ГП шампионату биће одржана 9. новембра за Велику награду Португалије.