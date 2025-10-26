АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ БЕЗ ПЕХАРА: Пораз у финалу дубла у Токију
26.10.2025. 11:44 11:45
Српска тенисерка Александра Крунић и Ана Данилина из Казахстана нису успеле да освоје ВТА турнир у Токију у конкуренцији дублова.
Крунић и Данилина су у финалу турнира у главном Јапана поражене од Мађарице Тимее Бабош и Бразилке Луизе Стефани 6:1, 6:4.
Меч је трајао 72 минута. Бабош и Стефани су први сет добиле резултатом 6:1. У другом сету играло се гем за гем до резултата 2:2. Мађарско-бразилска комбинација је потом освојила три узастопна гема и повела 5:2. Крунић и Данилина су успеле да смање на 5:4, али су Бабош и Стефани други сет добиле са 6:4.
Турнир у Токију се играо за наградни фонд од 1.064.510 долара.