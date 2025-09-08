ПИКСИ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ЗА МЕДИЈЕ ПРЕД ЕНГЛЕЗЕ Ко год се нађе на терену биће опасност; Хоћемо да обрадујемо све на стадиону
Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић Пикси обратио се медијима пред меч против Енглеске у Београду, заказан за 9. септембар.
Зашто не победа?
"А што не бисмо победили? Да ли је забрањено? Ја колико знам, није. Они имају исти циљ, долазе да победе. Биће борба, тежак меч. За 90 минута свашта може да се деси. не могу да прогнозирам. Ми ћемо припремити утакмицу, видећемо да ли ће бити довољно. Не плашим се, брига ме ко је протвник. Имамо ми своје адуте, даћемо све од себе. Да бисте били добар тим морате да покажете зрелост, дисциплину, да играте у два правца. То је тимска слика. Припрема је потпуно нормална. У Риги сам имао утисак да је утакмица без адреналина, а овде је сасвим друго. Спремате се за праву утакмицу, али мирно и спокојно", рекао је Драган Стојковић.
О Харију Кејну
"Могуће су промене у односу на тим у Летонији. Не бих о детаљима. Пробаћемо неке ствари и на тренингу, да утврдимо градиво. Онда ћемо доносити одлуке. Хари Кејн је један од најбољих нападача. Мислим да неће имати стриктну маркацију. Он ће доћи у зону где ће га неко сачекати", каже селектор.
Ко ће бити капитен?
"Имамо проблем са минутажом наших играча у клубовима. Није само Митровић. Има још играча. Никола Миленковић игра у Енглеској, то је разлог зашто је био на конференцији. Да ли ће Митровић почети или не, видећемо. Имамо данас тренинг, па сутра цео дан. Донећемо ту одлуку", истакао је Пикси.
О Енглезима
"Велике екипе попут Енглеске добијају критике збо великих очекивања. Неки су повређени, али немојте рећи да Рашфорд, Мадуеке, Езе и Кејн нису у том рангу. Притисак јавности је нормалан, они су свесни своје снаге и очекују да постижу по 5-6 голова. Резултати од јуче показују да није наивно, да може да буде болно за фаворита. Да ли они играју споро, то је за мене и играче. Ми ћемо да се припремимо најбоље што можемо. Како су они нас гледали, тако смо и ми њих. Вечерас ћемо имати видео анализу. Сутра нема приче о утакмици, дан је да се одморе", рекао је селектор Стојковић.
Пун стадион чека Србију!
"Људи највише поштују и цене борбеност, залагање. Трудимо се да пружамо максимум. Некад резултат дође. Људи воле то да виде. Претпостављам да људи схватају да су ове квалификације важне и зато желе да подрже фудбалере. Зато ће стадион бити испуњен. Друго, мислим да показују респект према Енглеској. Радују ме подаци, волео бих да наш стадион буде испуњен. Ми то стално виђамо на стадионима широм Европе. За то се ми боримо, људе убеђујемо да долазе и стварају фудбалски амбијент. Оно што је било у Риги не бих волео да се понови. Играње у нефудбалском термину, кад није време да се игра квалификациона утакмица. Нису дозволили водом да се полије. Битно да смо прескочили то. Ово је нешто друго. Противник највећи могућ, пун стадион, термин какав треба да буде, идеалан терен", закључио је Пикси.
О Тадићу!
"Играли смо добро против Енглеза, можда и били бољи у неким моментима. Енглеска је била фаворит тада, а фаворит је и сада. Волео бих да сада имам Тадића у тиму. то је немогућа мисија. Одлуку коју је донео, донео је брзо и брзоплето. Ко не би волео да има таквог играча. Рекао је шта није требало, али није страшно. Нисам му замерио превише", рекао је Пикси.
Нема раног гола!
"Ја уопште не размишљам о раном голу. Не размишљам да можемо да примимо гол. Морамо да имамо концентрацију. Стадион ће бити пун, то ме радује. То ће донети мотивацију нашим играчима. Они су већ играли велике утакмице. Срећан сам што ће Маракана бити испуњена. Остаћемо довољно смирени. Неке тактичке ствари желимо да направимо да изгледају како ми хоћемо", додао је Стојковић.
Селектор играо против Енглеске 1987!
"Све грешке које смо направили они су искористили. Много је деценија прошло од тада. Ово је друго време. Сада ћемо у годину дана два пута играти против Енглеске. Ништа се не мења. Исто је име противника. Радујем се утакмици. Пажња је на великом противнику", рекао је селектор.
О мечу са Еуро 2024!
"Утакмица на Европском првенству је показала да може, одиграли смо одлично. Нисмо били инфериорни, иако резултат није ишао на нашу воду. Два саиграча из мог клуба играју за Енглеску. Срећан сам због њих, срећан сам што ћу их видети сутра", закључио је дефанзивац.
Енглези без великих звезда
"Ко год се нађе на терену, биће опасност. Ми ћемо се потрудити да неутралишемо њихове врлине. Идемо сутра да се надмећемо са Енглеском. Сигурно ћемо им одговорити мотивацијом, залагањем. Ако успемо да будемо супериорнији, наше шансе расту. Публика ће нам бити додатан мотив, хоћемо да обрадујемо све на стадиону", рекао је Миленковић.
Прво Никола Миленковић...
"Сутра играмо са једном од најбољих репрезентација света. Желим да покажем захвалност свима који долазе да нам пруже подршку. Енглеска је сјајан противник, имају најбољу лигу на свету и одличне играче. Ми треба да задржимо амбицију, да верујемо и да се надмећемо. Треба да дамо све од себе да обрадујемо народ", рекао је Никола Миленковић на почетку.
Селектор је стигао!
По обичају, селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић Пикси неколико минута раније стигао је на конференцију за медије. Поред њега пред новинарима је капитен националног тима на претходном мечу, дефабзивац Никола Миленковић.
Шта још чека Србију?
Након меча против Енглеске у Београду, Србија има још четири утакмице у квалификацијама за Мундијал у Канади, САД и Мексику 2026. године. Национални тим ће у октобру сачекати Албанију и гостовати Андори, а затим у новембру гостовати Енглеској и сачекати Летонију.
За сада се зна да ће меч против Албаније бити у Београду, на стадиону "Рајко Митић", док би утакмица против Летоније требало да се одигра на стадиону Дубочица у Лесковцу.
Кога су победили Енглези?
Енглеска је у досадашњем току такмичења савладала Албанију (2:0), Летонију (3:0) и два пута Андору (1:0, 2:0). У октобру их чекају пријатељски меч против Велса и утакмица против Летоније, а у новембру окршај против Србије на свом терену и гостовање у Албанији.
Стање на табели!
Репрезентација Србије је у прва три кола такмичења освојила седам бодова - ремијем у Албанији, победом над Андором у Лесковцу и победом над Летонијом у Риги. Енглеска након четири одиграна меча има максималних 12 бодова, Албанци су на четири утакмице освојили пет, а Летонци четири бода. Андора је без бодова и без шанси да се пласира на Мундијал.
