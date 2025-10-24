moderate rain
МИ НАПАДАМО, А ВОЈВОДИНА ДАЈЕ ГОЛОВЕ – Радослав Батак: Необјашњиво прво полувреме

24.10.2025. 18:20 18:22
спорт
Фото: ФК Напредак

Напредак је уписао још један пораз у Суперлиги Србије, а у 13. колу је у Крушевцу боља била Војводина 4:1.

Тренер Крушевљана Радослав Батак, некадашњи стратег и Војводине, прокоментарисао је утакмицу: 

– Необјашњиво прво полувреме. Ми смо нападали, а Војводина давала голове и то голове...видели су гледаоци, необјашњиво. Почетак утакмице је био на нашој страни, међутим, после прва два примљена гола једноставно падамо. У другом полувремену смо пробали изменама и наравно постигли тај гол, имали још једно две шансе. Идемо даље. 

Спорт Фудбал
