КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Енглеска победила Андору, Португалија боља од Јерменије
Фудбалска репрезентација Енглеске победила је у Бирмингему селекцију Андоре резултатом 2:0 у мечу групе К квалификација за Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године.
Још једно бледо издање је имала екипа "Гордог албиона" против тима са Пиринеја, након што су претходно у гостима минималним резултатом славили против аутсајдера у групи. Дуго је на "Вила парку" резултат био 1:0 за Енглеску и то тек после аутогола Кристијана Гарсије у 25. минуту. То, у пару са недостатком креираних шанси и добре игре домаћег тима је изазвало револт навијача који су у једном тренутку кренули да звижде репрезентативцима Енглеске. Уследио је какав-такав одговор. Деклан Рајс је у 67. минуту одлично утрчао на центаршут, те сместио лопту главом у мрежу за коначан резултат.
Енглези су први у групи са четири победе у исто толико дуела и без примљеног гола. Иза њих је Србија са пет бодова мање, утакмицом мањка, али такође сачуване мреже у свим одиграним сусретима.
Фудбалери Србије су раније данас у групи К у Риги победили селекцију Летоније резултатом 1:0. Србија ће 9. септембра у Београду дочекати Енглеску, док ће Албанија у Тирани играти са Летонијом.
Табела групе К: Енглеска 12 бодова, Србија 7, Албанија 5, Летонија 4, Андора 0.
Фудбалска репрезентација Португалије победила је у Јеревану селекцију Јерменије резултатом 5:0 у мечу првог кола групе Ф квалификација за Светско првенство 2026. године. По два гола за Португалију постигли су Жоао Феликс у 10. и 61. и Кристијано Роналдо у 21. и 46. минуту. Једном се у листу стрелаца уписао Жоао Кансело у 32. минуту. Роналдо је постигао 140 голова на 222 меча за португалску репрезентацију.